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Офис Зеленского предложил обменять Вышинского на Сенцова

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в Facebook, что офис главы государства предлагает обменять осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова на главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, находящегося под стражей на Украине.

«Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что возвращение в Россию Вышинского могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева.

Сотрудники СБУ задержали Вышинского по подозрению в госизмене 15 мая 2018 г. после обысков в центральном офисе «РИА Новости Украина» в Киеве. Его обвиняют в госизмене. Суд арестовал журналиста без права внесения залога, срок ареста несколько раз продлевался. Сейчас Вышинский находится в СИЗО Херсона, ему грозит 15 лет тюрьмы. На одном из заседаний суда журналист попросил помощи у российского президента Владимира Путина и пообещал отказаться от гражданства Украины. В свою очередь Путин ранее называл ситуацию с Вышинским беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста преследуют за его деятельность.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки.