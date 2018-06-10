Олег Сенцов: «Все понимают, что я не отступлю»

Сенцов рассказал, что для четвертой недели голодовки чувствует себя нормально Валерий Матыцин / ТАСС

Украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший 14 мая голодовку, написал правозащитникам письмо из колонии. В нем он рассказал, что для четвертой недели голодовки чувствует себя нормально, его перевели из камеры в отдельную палату. Текст письма, датированного 7 июня, опубликовала в Fecebook правозащитница Татьяна Щур, руководитель объединения «Женщины Евразии».

«Обо мне тут хорошо заботятся. Врачи наблюдают постоянно. Анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Дальше посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что про это пока не беспокойтесь. Меня даже на днях перевели из камеры в местную санчасть лагеря, предоставив отдельную палату. Так что я теперь больной заключенный, а не просто заключенный!» – написал Сенцов.

Он передал привет другому украинскому заключенному – Александру Кольченко, который в конце мая тоже написал руководству колонии заявление об отказе принимать пищу. Но 7 июня Кольченко по медицинским показаниям прекратил голодовку. Он очень ослаб, стал падать в обморок, рассказал правозащитник Андрей Лепехин. «Я знаю, что он теперь тоже в деле. Но куда ему с его здоровьем и комплекцией?!» – написал Сенцов о Кольченко.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. 14 мая этого года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России, и продолжает ее до сих пор. Кольченко был признан пособником Сенцова. В августе того же года его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Как установило следствие, участники созданной Сенцовым группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину. Сенцов отбывает наказание в исправительной колонии в Салехарде.

В субботу президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко обсудили по телефону обмен заключенными. Они договорились допустить к «удерживаемым лицам» уполномоченных по правам человека.

Конкретные имена осужденных, судьба которых обсуждалась в ходе разговора, пресс-службы президентов не назвали. Однако на сайте Порошенко отмечается, что президент выразил обеспокоенность состоянием здоровья украинцев, которые объявили голодовку. Путин же на пресс-конференции в Китае в воскресенье сообщил, что обсуждал с Порошенко освобождение российского журналиста, главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Он арестован на Украине по подозрению в госизмене.

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко предложила обменять осужденных в России Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Павла Гриба на 23 россиянина. Официального запроса от Киева Москва пока не получила, сообщило МВД России.

Путин во время прямой линии 7 июня исключил возможность обмена Вышинского на Сенцова. Он объяснил это тем, что российский журналист задержан на Украине за свою профессиональную деятельность, а Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке теракта: «Это разные вещи и несопоставимые».