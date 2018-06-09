Путин обсудил с Порошенко обмен заключенными

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском суде РИА Новости

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко сегодня обсудили по телефону обмен удерживаемыми лицами. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, отмечается в сообщении Кремля. Стороны договорились о посещении уполномоченными по правам человека российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России.

В ходе разговора Путин потребовал немедленно освободить «российских журналистов, арестованных на Украине». Порошенко в свою очередь «подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях», говорится на сайте президента Украины.

Конкретные имена заключенных в официальных сообщениях не приводятся. Однако Порошенко обратил внимание на голодовку украинских граждан в России и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья.

В ходе прямой линии 7 июня Путин ответил на вопрос о возможном обмене главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Президент исключил такую возможность. По его словам, российский журналист задержан на Украине за свою профессиональную деятельность, а Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке теракта. «Это разные вещи и несопоставимые. Я думаю, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине, и наш журналист будет освобожден, в том числе под давлением международных организаций», — сказал Путин.

Вышинский сейчас находится под арестом на Украине по подозрению в государственной измене. Его задержали 15 мая в Киеве после обысков в центральном офисе «РИА Новости Украина», а 17 мая этапировали в Херсон, где он был арестован на 60 дней без права внесения залога. 1 июня Вышинский объявил, что отказывается от гражданства Украины, и обратился за защитой лично к президенту России Владимиру Путину.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. 14 мая этого года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России, и продолжает ее до сих пор.

На прошлой неделе вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко предложила обменять осужденных в России Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Павла Гриба на 23 россиянина. Москва официального запроса об обмене заключенными не получила, заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник уклончиво ответил на вопрос о возможности такого обмена. По его словам, вопросом занимаются рабочие группы, где Киев представляет экс-глава администрации президента Украины Виктор Медведчук, который в прошлом году занимался организацией обмена пленными между Киевом и Донбассом.

Киев и Москва ранее уже обменивались заключенными. В мае 2016 г. пилота Надежду Савченко, приговоренную в России за соучастие в убийстве российских журналистов к 22 годам строгого режима, обменяли на осужденных на Украине экс-бойцов спецназа ГРУ Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко обменяли на Александрова и Ерофеева