Что значит голодовка Олега Сенцова

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Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, отбывающий срок в российской колонии строгого режима, 14 мая объявил бессрочную голодовку. Он требует освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Себя Сенцов в этот список не внес.

Весной 2014 г. его арестовали, а в августе 2015 г. осудили как участника преступной группы, по версии следствия планировавшей теракты в Крыму. В деле фигурировали поджог двери симферопольского офиса «Единой России» и подготовка возможного взрыва памятника Ленину. В отсутствие прямых доказательств Сенцова обвинили на основании показаний двух других подозреваемых, пошедших на сделку со следствием и получивших по 7 лет. Сенцов вины не признал и получил 20 лет строгого режима. Правозащитники считают дело политическим, а приговор неправовым. Попытки мирового киносообщества заступиться за режиссера ни к чему не привели. Обменять его на российских граждан, задержанных на Украине, юридически, видимо, невозможно: российские власти считают крымчанина Сенцова гражданином России.

Сейчас исходов может быть два: или Олега Сенцова начнут принудительно кормить, или он умрет. Потому что не отступится.

Впрочем, есть еще возможность, в которую никто не верит, но заявить о ней все же необходимо. Кинокритик и куратор нескольких кинофестивалей Алексей Медведев, вышедший на одиночный пикет в защиту своего друга Сенцова, написал открытое письмо Владимиру Путину с просьбой помиловать режиссера.

«Я не буду настаивать на полной невиновности Олега, – пишет Медведев, – хотя я абсолютно уверен, что ни по одному из эпизодов не было намерения или возможности причинения вреда живым людям <...> Я хочу сказать о другом. Владимир Владимирович, Олег Сенцов – достойный гражданин своей страны, патриот Украины. Когда Крым был присоединен к России, он отреагировал на это так, как и должен реагировать мужчина – в соответствии со своими убеждениями. Да, он противник Вашего курса, но он противник честный, смелый и искренний. Таких врагов надо ценить <...> А еще таких врагов можно и нужно простить, особенно после четырех лет в тюрьме».

Надежды на милосердие системы у нас уже нет, остается уповать на здравый смысл. Потому что создавать из своих противников героев и мучеников как минимум недальновидно.

А голодовка – отчаянный шаг, показывающий, что Сенцов готов пожертвовать собой. «Выбрать пространством политической борьбы собственное тело», как сказал британский художник и режиссер Стив Маккуин о герое своего фильма «Голод» (2008) – боевике Ирландской республиканской армии Бобби Сэндзе, который был осужден на 14 лет тюрьмы, 1 марта 1981 г. начал голодовку за статус политического заключенного и умер на 66-й день. На его похороны пришли около 100 000 человек. Тюремные правила были изменены.

Но сейчас я не о последствиях. И тем более не о причинах, по которым были осуждены Олег Сенцов и Бобби Сэндз, – сравнивать их некорректно. Речь о ситуации, в которой они оказались после того, как объявили голодовку. О том, что происходит с этого момента с человеческим телом. В фильме Маккуина, наверняка знакомом Сенцову, это показано со всеми физиологическими подробностями. И я бы хотел, чтобы, читая в своей ленте Facebook запись: «Двенадцатый день голодовки Олега Сенцова», мы все хорошо представляли, что это такое. И те, от чьих решений зависит судьба Сенцова, представляли тоже.

Как день за днем идет процесс умирания. Как в человеке истощается плоть. И как укрепляется дух. Чем меньше в Олеге Сенцове будет оставаться плоти, тем будет яснее, что сила, и воля, и правда – на его стороне.