Шествие против политических репрессий в Москве. Главное

Евгений Разумный / Ведомости

В Москве 31 августа проходит несогласованное шествие против политических репрессий. Его организатором является московский штаб Алексея Навального. Участники акции прошли по запланированному маршруту от памятника Александру Грибоедову на Чистопрудном бульваре до Пушкинской площади. Толпа скандировала «Свободу политзаключенным», «Мы здесь власть», «Свободу Егору Жукову», «За Россию без едра», «Допускай».

По оценкам корреспондентов «Ведомостей», к началу шествия у памятника Грибоедову собралось около 2000 человек, среди них много журналистов. Позже число участников шествия увеличилось примерно до 3000–5000, точнее оценить было сложно. Первые протестующие начали собираться на Чистых прудах около часа дня. Некоторые стояли в одиночных пикетах. Поблизости дежурили несколько автозаков, но никого не задерживали, сотрудников полиции было мало. На станции метро «Чистые пруды» останавливали молодых людей и проверяли у них документы.

Полицейские не препятствовали шествию, только иногда просили не выходить на проезжую часть. Но когда протестующие дошли до Пушкинской площади, их стали призывать разойтись, а рядом с Тверской улицей начали выстраиваться сотрудники Росгвардии.

Из оппозиционных политиков на акцию пришли соратник экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Александр Соловьев, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин, муниципальный депутат Илья Азар и основатель «Яблока» Григорий Явлинский. Также в акции участвует юрист ФБК Любовь Соболь, перед предыдущими протестами ее задерживали на выходе из штаба. В начале Петровского бульвара толпа остановилась и начала скандировать «За Любовь». Соболь выступила перед собравшимися. Она заявила, что москвичи хотят видеть на выборах в Мосгордуму тех, кто будет отстаивать их интересы. «Мы, москвичи, не сдаемся. Меня не устраивает то, что происходит в Москве. Нас не пустили на выборы, хотя мы честно собрали подписи», – сказала она. У людей, которые живут в Москве, есть право видеть своих кандидатов на выборах, заключила Соболь.

Навальный на шествие не пришел. Некоторые оппозиционеры все еще отбывают административный арест, в том числе Гудков и глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин. Еще один незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина только 31 августа была освобождена из спецприемника после трех арестов подряд.

Перед началом шествия стало известно, что следователи пришли с обысками домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках. В это время в квартире были только бабушка и несовершеннолетний брат Жукова. Адвокаты студента в тот момент, когда начались обыски, были на следственных действиях в изоляторе, и с ними невозможно было связаться.

Одновременно с акцией на Бульварном кольце в Москве проходит фестиваль «PRO лето». Он проводится сразу на 22 площадках, сообщается на сайте мэрии, большие концерты запланированы на ВДНХ и проспекте Академика Сахарова. Организаторы анонсировали выступления Тимы Белорусских и Ольги Бузовой. Фестивали проходят в Москве практически каждые выходные уже больше месяца – в дни протестов в столице.

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