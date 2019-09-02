Правительство отменит Красноярский экономический форум

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов – в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Олега Осипова. Издание уточняет, что форум заменят на форум нацпроектов, который будет проходить в различных регионах. Первый форум нацпроектов пройдет в Казани в апреле 2020 г., а следующий – в 2021 г. – в Нижнем Новгороде. Пресс-секретарь премьера подтвердил «Ведомостям», что такое решение принято.

Красноярский форум впервые прошел в 2004 г., его посетили около 700 гостей. В дальнейшем форум стал одним из важнейших мероприятий для российских политиков и бизнесменов, хотя уступал по числу участников экономическим форумам в Петербурге и Сочи, а также Восточному экономическому форуму во Владивостоке.

Председатель организационного комитета форума – вице-премьер России Дмитрий Козак. Как пояснил изданию представитель Козака Илья Джус, форум федерального значения «должен гибко реагировать» на повестку. Поэтому оргкомитет Красноярского форума поставил задачу по «перезагрузке» мероприятия. Тема реализации нацпроектов должна «перезапустить интерес» к мероприятию, пояснил он.

Именно на форуме в Красноярске вице-премьер Дмитрий Медведев в январе 2008 г. выступил с программной речью как кандидат в президенты. Тогда Медведев заявил, что в ближайшие четыре года намерен сделать упор на развитии в России институтов, инфраструктуры и инноваций, а также на привлечение инвестиций. Эта идея Медведева получила название «Четыре И».

Ключевыми темами форума в 2012 г. назывались перспективные проекты, направления развития регионов страны. В выставке проектов участвовали 25 крупнейших российских компаний. Форум впервые посетил Владимир Путин, который тогда был главой правительства. Он принял участие в заседании экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

В 2013 г. на форум снова приезжал Медведев, тогда форум проходил под девизом «Россия: Карта перемен». Он собрал около 3000 гостей. Медведев поучаствовал в пленарном заседании и работе двух дискуссионных площадок. Одной из ключевых тем обсуждения было развитие Сибири и кластерная политика.

В 2019 г. в форуме приняли участие около 9000 человек, были подписаны соглашения почти на 600 млрд руб. (в Петербургском форуме – на 3,27 трлн руб. без учета соглашений, сумма которых является коммерческой тайной, в Сочи – на 968 млрд руб.).