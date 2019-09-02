Большинство россиян заметили протесты в Москве и не верят во вмешательство Запада

Статья опубликована в № 4890 от 03.09.2019 под заголовком: Запад ни при чем

Протестные акции в Москве (на фото) заметило большинство россиян Максим Стулов / Ведомости

Об уличных акциях против недопуска оппозиционеров к выборам в Мосгордуму слышали две трети россиян, почти столько же не верят, что «вмешательство Запада» могло как-то повлиять на протесты. Это следует из данных опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». 45% респондентов считают, что чиновники испугались конкуренции с независимыми политиками, 30% считают, что виноваты сами оппозиционеры, не сумевшие собрать подписи. О вмешательстве Запада в избирательную кампанию говорят лишь 26% опрошенных, 32% полагают, что эти обвинения – лишь попытка очернить участников протестов, еще 26% полагают, что даже если вмешательство и было, то вряд ли на что-то повлияло.

Большинство россиян (55%) узнали о протестах в Москве из новостей федеральных каналов, а также из интернета (28%) и соцсетей (23%). Число тех, кто положительно и отрицательно относится к акциям, почти одинаковое – 23 и 25% соответственно, 45% эти акции безразличны. Основной причиной, побудившей людей выйти на улицу, респонденты называют недовольство положением дел в стране (41%). При этом 41% опрошенных считает, что силовики при задержании протестующих необоснованно применяли силу, а 32% называют действия ОМОНа адекватными.

Протестные настроения в целом к концу лета выросли: за последние три месяца число тех, кто говорит о возможности протестов против падения уровня жизни в их городе, выросло на 8 п. п. и достигло 34%, о готовности в них участвовать говорят по-прежнему 27%. Возможность протестов с политическими требованиями допускают 30% россиян, участвовать в них готовы 20%.

Телевидение давало негативную оценку происходящего, но это не поменяло мнение людей, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Большинство считает, что протесты вызваны ситуацией в стране. Даже среди тех, кто одобряет деятельность президента Путина, меньше трети считают причиной протестов вмешательство Запада, а 25% из них думают, что даже если Запад и пытался вмешиваться, то это вряд ли на что-то повлияло. Пропаганда не сработала, тезис о западном заговоре провалился». Силовое давление вызвало возмущение, а негативная оценка насилия ведет к нейтрализации пропагандистского эффекта и к росту раздражения властями, поясняет социолог. Но московские протесты не будут иметь сильного эффекта на регионы, за ними внимательно следили лишь 16% россиян, отмечает Гудков: «Ситуация в стране не драматична, чтобы эти события стали триггером для усиления поддержки оппозиции. Протестные настроения могут сказаться на голосовании, но это будет зависеть от конкретных раскладов в регионах».

Основным мотивом протестов россияне видят социальные проблемы, а не политические вопросы, указывает руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Протестные настроения выросли в прошлом году в ходе пенсионной реформы, сейчас они ниже, но остаются довольно высокими на фоне негативного социально-экономического фона. Даже при ответе на вопрос о причинах протеста в Москве респонденты чаще называют общие мотивы недовольства положением дел в стране, чем политические мотивы». Протестность в выборных регионах может проявиться, поскольку выборы всегда выступают катализатором для проявления недовольства, продолжает эксперт: «Для политической системы хорошо, если протестные настроения реализуются не через уличную политику, а именно на выборах». Интерпретации вопроса о внешнем вмешательстве могут быть разными, поскольку «социологами в анкете предложена соответствующая линейка ответов», говорит Бадовский: «Треть отрицает такую возможность, тогда как более половины возможность вмешательства не отрицают, хотя и расходятся в том, в какой степени оно могло повлиять».

Народ не запуган тем, что власть использовала силу для разгона митингующих, в том числе поскольку есть серьезные протестные настроения, говорит политолог Николай Петров: «Через неделю выборы, и тут возможности запугать людей невелики, ведь проследить, как люди голосуют, не получится. Желание же показать фигу власти может возникнуть во многих регионах. Мы часто удивляемся, почему в конфликт с выборами в Мосгордуму вовлечен даже Путин. Один из ответов – Москва у всех на виду и регионы могут воспринять ее как образец». База для протестных настроений есть, хотя вряд ли протестная активность Москвы перекинется на регионы, считает эксперт: «Однако люди в целом недовольны властью, они видят махинации на выборах, поэтому есть вероятность, что 8 сентября будет ряд сюрпризов».

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