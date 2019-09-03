Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

«Умное голосование» предполагает, что москвичи должны проголосовать за того, кого предложит Навальный Андрей Гордеев / Ведомости

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму. На сайте предлагается ввести адрес прописки, после чего выдается имя кандидата. Корреспондент «Ведомостей» по своему адресу прописки (округ 42) в Москве получила предложение голосовать за коммунистку Екатерину Енгалычеву.

В округе 43, где к выборам не допустили Любовь Соболь, Навальный предложил поддержать «яблочника» Сергея Митрохина, в округе 45, где не допустили Илью Яшина, – эсера Магомета Яндиева. В округе 5, где к выборам не допустили Дмитрия Гудкова, «Умное голосование» предлагает поддержать Анастасию Удальцову, идущую от КПРФ, а в округе 37, где не допустили «яблочницу» Елену Русакову, предложено проголосовать за коммуниста, действующего заместителя председателя Мосгордумы Николая Губенко.

Список появился на сайте vote2019.appspot.com около 14.00 мск и провисел примерно полчаса. Однако примерно через полчаса после публикации список перестал открываться и вновь при вводе адреса показывал персонажей сказок и мультфильмов. У корреспондента «Ведомостей» в округе 42 – богатырь Алеша Попович. Это произошло по техническим причинам, сказал собеседник «Ведомостей» в Фонде борьбы с коррупцией. Заново список был опубликован около 15.00 мск.

«Умное голосование» предполагает, что москвичи должны проголосовать за того, кого предложит Навальный, чтобы в Мосгордуму прошли как можно меньше тайных и явных представителей «Единой России» – кандидатов от власти. Навальный говорил, что нужно провести 45 разных депутатов, «среди которых будет 5–6 прям нормальных, 1–3 прям отличных, ну и остальные хотя бы не единороссы». «Это цель нашего плана «Умное голосование», – писал Навальный.

Выборы в Мосгордуму пройдут в ближайшее воскресенье. Москвичи выберут депутатов по 45 округам. В этом году кандидаты от «Единой России» выступают самовыдвиженцами, поскольку у партии низкий рейтинг. К выборам не допустили многих независимых кандидатов, в том числе политиков Илью Яшина, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова и др.: в собранных ими подписях избирателей власти нашли недопустимую долю брака. Это решение властей вызвало протестные выступления в Москве.