Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4889 от 02.09.2019 под заголовком: Управляемая конкуренция

Высокая конкуренция на выборах в Мосгордуму ожидается лишь в восьми из 45 округов

Но оппозиционные кандидаты могут получить около четверти мандатов, допускают эксперты

В связи с недопуском к выборам в Мосгордуму многих известных оппозиционеров высокая конкуренция будет лишь в восьми из 45 округов, следует из доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). К числу таковых, в частности, отнесены округа № 44, где соревнуются Елена Шувалова (КПРФ) и идущий самовыдвиженцем член «Справедливой России» Илья Свиридов, № 37 с коммунистом Николаем Губенко и эсером Александром Романовичем (там не зарегистрировали яблочницу Елену Русакову), № 5, где конкурируют кандидат от власти, тележурналист Роман Бабаян, и выдвинутая КПРФ Анастасия Удальцова (отказано в регистрации экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову), и № 14, где самовыдвиженке и единороссу Наталье Починок противостоит эсер Георгий Федоров. Высококонкурентный сценарий предполагает наличие кандидатов с близким уровнем общественной поддержки и ресурсами для расширения электоральной базы за пределы своих сторонников. Это свойственно для округов, где раньше был высокий уровень протестного голосования.

17 округов эксперты посчитали умеренно конкурентными: там есть преимущество у одного кандидата, но его соперники ведут активную кампанию. Среди таких округов – № 43, где идет яблочник Сергей Митрохин, и № 45, где баллотируется кандидат от власти, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. Ограниченно конкурентный сценарий с явным лидерством одного кандидата прогнозируется в 20 округах – в основном там идут действующие депутаты Мосгордумы от «Единой России» или группы «Моя Москва».

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