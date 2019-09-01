Парламентской оппозиции еще сложнее будет получить доступ на губернаторские выборы

Евгений Разумный / Ведомости

Участие парламентской оппозиции в муниципальных выборах снижается, что в будущем по-прежнему не позволит кандидатам в губернаторы от этих партий проходить муниципальный фильтр без помощи «Единой России». Об этом говорится в докладе Фонда развития гражданского общества о муниципальных выборах 2019 года. Самовыдвиженцы стали второй после единороссов силой на местных выборах, и многие из них уже заявили, что будут сотрудничать с партией власти, отмечается в докладе.

Всего с января по август 2019 г. в России состоялась 401 муниципальная избирательная кампания в 59 субъектах Федерации. По их итогам было избрано 1540 депутатов и глав муниципалитетов разных уровней, в том числе шесть глав муниципальных районов и городских округов и 85 глав поселений, 178 депутатов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов и 1271 депутат представительных органов поселений. На выборах депутатов муниципальных районов и городских округов «Единая Россия» получила 131 мандат, самовыдвиженцы — 18, КПРФ — 13. На выборах депутатов поселений единороссы выиграли 937 мандатов, самовыдвиженцы — 167, ЛДПР — 75, КПРФ — 66.

«Единая Россия» на выборах депутатов органов МСУ муниципальных районов и городских округов выдвинула 177 кандидатов и получила 131 мандат. ЛДПР выдвинула 171 кандидата и взяла лишь 7 мандатов, а КПРФ выдвинув 142 человека смогла выиграть 13 мандатов. На выборах депутатов органов МСУ поселений вновь наибольшее выдвижение кандидатов было у «Единой России» — 1219 человек, в итоге было выиграно 937 мандатов. ЛДПР на этом уровне выборов выдвигало 788 мандатов и выиграло 75, а КПРФ выдвинуло всего 220 человек, при этом взяло 66 мандатов.

Низкий уровень представительства партий парламентской оппозиции на муниципальных выборах раньше объяснялся низким процентом выдвижения, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества, координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин: «Сейчас КПРФ и ЛДПР стали выдвигать много кандидатов, но теперь у них другая проблема — низкая результативность. Самый высокий КПД — у «Единой России» и самовыдвиженцев. Последние оказываются эффективнее, чем парламентская оппозиция». После таких выборов парламентская оппозиция продолжит «терять субъектность» на выборах губернаторов, где кандидатам нужно будет проходить муниципальный фильтр, собирая подписи муниципальных депутатов, отмечает Костин: «Поэтому в будущем встанет вопрос, что этим делать: или снижать муниципальный фильтр, или вводить другие квалификационные признаки для регистрации на выборах губернаторов».

«Можно предположить, что «самовыдвиженцы» — это вчерашние единороссы, которые уловили тренд, транслируемый сверху, и быстро избавились от бесполезного партийного лейбла. Сути дела это не меняет. Эти люди, в любом случае, являются союзниками и ставленниками глав местных администраций», — считает политолог Аббас Галлямов. Косвенным подтверждением этого вывода является тот факт, что «самовыдвиженцы» побеждают чаще представителей парламентской оппозиции, считает эксперт: «Такое по силам независимым кандидатам в отдельных случаях, но системно такого быть не может. Регулярно побеждать выдвиженцев других партий может только местная бюрократия». Ситуация с муниципальным фильтром принципиально не поменяется, добавляет Галлямов: «Его для того и придумали, чтобы ключ от него всегда оставался в руках губернатора. Поэтому представителям парламентской оппозиции и не позволяют побеждать даже на не меющих большого значения местных выборах».