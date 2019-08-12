Политика / Власть
Статья опубликована в № 4875 от 13.08.2019 под заголовком: Предвыборная имитация

Власти не пустили на выборы серьезных противников действующих губернаторов

Но на фоне протестной активности даже это может не сработать, предупреждают эксперты

Несмотря на рост политизации общества и протестной активности, снижение рейтингов власти и прошлогодние поражения на выборах глав регионов, федеральный центр делает ставку на традиционный сценарий губернаторской кампании – 2019. Эти выборы сохраняют статус сугубо бюрократической, плановой процедуры замены высшего должностного лица региона: избирателям предлагается лишь одобрить выбор, сделанный президентом. Об этом говорится в докладе движения «Голос» об итогах регистрации кандидатов на губернаторских выборах.

Отказ от давно назревшей реформы муниципального фильтра (хотя в феврале 2019 г. рабочая группа при администрации президента одобрила идею снижения в два раза его верхнего порога) привел к ситуации, когда в подавляющем большинстве регионов даже для парламентской оппозиции оказалось невозможно выдвинуть своего кандидата без согласования с властью. Это порождает лишь два возможных сценария: торг между партией власти и ее оппонентами либо попытка независимого выдвижения с высоким риском споткнуться о муниципальный барьер. И в наиболее проблемных для власти регионах кандидаты, способные составить заметную конкуренцию губернаторам, оказались заблокированы.

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