Фигурант «московского дела» Кирилл Жуков получил три года колонии

Кирилл Жуков Евгений Разумный / Ведомости

Тверской районный суд Москвы приговорил Кирилла Жукова, задержанного на несогласованной акции в столице 27 июля, к трем годам колонии общего режима. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, Жуков приподнял забрало шлема бойца Росгвардии, стоявшего в оцеплении. Факт насилия подтверждается показаниями пострадавшего росгвардейца и свидетелей, решил суд.

Жуков вину не признал. Он заявил, что хотел только привлечь внимание сотрудника к пострадавшей на акции женщине. Но к показаниям Жукова суд отнесся «критически» – их целью было смягчить тяжесть содеянного, объяснила судья. Адвокат фигуранта Светлана Байтурина ранее говорила, что в материалах дела нет доказательств вины подзащитного, а на очной ставке признанный потерпевшим Аскарбек Мадреймов сказал, что не получал ударов и не испытал физической боли, а действия мужчины рассматривает как провокацию.

Согласно данным, озвученным в ходе судебных заседаний, ранее Жуков проходил срочную службу в Росгвардии.

Прокурор просил для него четыре года и шесть месяцев колонии.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которых окружные избиркомы не допустили на выборы. Полиция сообщила о задержании 1074 участников акции, проект «ОВД-инфо» – о 1373 задержанных. По итогам акции Следственный комитет (СК) завел уголовное дело, фигурантами которого стали полтора десятка человек. Их обвинили в участии в массовых беспорядках и насилии в отношении силовиков. Все фигуранты были арестованы, кроме режиссера Дмитрия Васильева, который после допроса был госпитализирован: у него подскочил сахар в крови.

Накануне, 3 сентября, суды Москвы вынесли первые приговоры по этому делу. Самый суровый приговор – пять лет лишения свободы – Пресненский суд вынес блогеру Владиславу Синице. Суд признал его виновным в экстремизме с угрозой применения насилия за твит с призывом деанонимизировать силовиков и их детей. По мнению суда, текст мог быть воспринят как инструкция и причинить вред детям сотрудников правоохранительных органов. Техник Иван Подкопаев был приговорен к трем годам лишения свободы, бизнесмен Данила Беглец – к двум годам колонии. По версии следствия, Подкопаев распылил в сторону росгвардейцев перцовый газ, Беглец – потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих.

В тот же день СК сообщил, что прекращает уголовное преследование нескольких фигурантов «московского дела». Следователи не нашли состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева и Егора Жукова. Однако Егору Жукову в тот же день предъявили новое обвинение – о призывах к экстремистской деятельности в интернете. Суд перевел его под домашний арест. Абаничев, Конон, Костенок и Барабанов вышли на свободу.