Досрочных выборов в Италии не будет

В голосовании приняло участие рекордное число партийцев «Движения пяти звезд» Andrew Medichini / AP Photo

Большинство членов «Движения пяти звезд» (ДПЗ) поддержали предложение о создании новой правящей коалиции в составе ДПЗ и оппозиционной Демократической партии. Это устраняет последние барьеры на пути формирования нового правительства Италии после развала предыдущей коалиции, в которую вместе с ДПЗ входила Лига Севера Маттео Сальвини. Уже в среду премьер Джузеппе Конте представит новый список министров президенту Италии Серджо Маттарелле, после чего правительство принесет присягу и приступит к работе.

В онлайн-голосовании, проходившем во вторник в течение дня, приняли участие 79 634 из 117 194 членов партии, состоящих в ней не менее полугода, и 79,3% из них поддержали союз с демпартией. Для ДПЗ, регулярно проводящей интернет-голосования партийцев, это рекордная активность партийцев. До этого, как сообщает Il Sole 24 Ore, наибольшее число участников (56 127 человек) собрало голосование 30 мая 2019 г., когда членам движения предлагалось выразить доверие Луиджи ди Майо как политическому лидеру ДПЗ. Таким же способом партийцы голосовали и за создание предыдущего альянса с Лигой Севера – тогда эту коалицию поддержали 94% из 45 000 проголосовавших.

«Менее чем через месяц мы можем сказать, что новый правительственный кризис был разрешен, но другим способом, а не в секретных комнатах, как это было сделано ранее», – заявил на пресс-конференции Луиджи ди Майо, особо отметив, что все предложенные им пункты вошли в программу нового правительства. Ранее лидер ДПЗ не исключал возможности возвращения к голосованию, если сформулированных движением предложений не окажется в правительственной программе. Ди Майо также подчеркнул, что его партия «гарантировала стабильность в стране» после кризиса, возникшего из-за «безответственного жеста» Сальвини. В середине августа лидер Лиги объявил о ее выходе из правящей коалиции в надежде спровоцировать внеочередные выборы и победить на них, воспользовавшись возросшей популярностью своей партии.

Сам Сальвини написал в Twitter, что сомневается в продолжительности работы нового правительства. «Они не могут убежать от голосования навсегда», – отметил политик, снова выразив уверенность в своей грядущей победе.

Впрочем, сомнения в перспективах новой коалиции, если верить оппозиционерам, есть и у некоторых членов ДПЗ. Например, вице-секретарь Лиги Севера Андреа Криппа заявил, что с ним контактировали девять сенаторов от ДПЗ, по словам которых, они и ряд других сенаторов и депутатов от движения «не хотят давать вотум доверия правительству Конте и готовы сказать нет», если Лига гарантирует им места в парламенте. А депутат от ДПЗ Луиджи Галло выразил недовольство голосованием, в котором предлагалось выразить отношение лишь к самой коалиции, а не к ее программе: «Мы не можем говорить о прямой демократии, если граждане не были проинформированы о том, за что они голосуют».

Стоит отметить, что согласно статуту «Движения пяти звезд» результаты онлайн-голосования не являются окончательными. «Устав ДПЗ дает возможность политическому лидеру, то есть Луиджи ди Майо, или гаранту, то есть [основателю ДПЗ Беппе] Грилло, провести повторное голосование в течение пяти дней», – поясняет итальянский юрист Микеле Айнис.