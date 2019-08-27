Политический кризис в Италии может завершиться и без досрочных выборов

Но на них настаивает самая популярная партия – «Лига Севера»

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В Италии во вторник стартовал второй раунд консультаций президента Серджо Маттареллы с партиями Armando Franca / AP

В Италии во вторник стартовал второй раунд консультаций президента Серджо Маттареллы с партиями о путях выхода из парламентского кризиса. Продолжение консультаций оставляет шанс достигнуть договоренности о создании новой правящей коалиции и избежать досрочных выборов, которых добивается лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини.

Коалиция «Движения 5 звезд» Луиджи ди Майо и «Лиги Севера» продержалась чуть более года и де-факто перестала существовать 8 августа после заявления Сальвини о серьезных разногласиях внутри альянса. Беспартийный премьер Джузеппе Конте возложил на Сальвини ответственность за начало парламентского кризиса и 20 августа подал в отставку.