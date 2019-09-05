Путин прокомментировал участие молодежи в протестах в Москве

Максим Стулов / Ведомости

Молодые люди имеют право на выражение своей точки зрения в ходе протестных акций, но действовать надо в позитивном ключе и в рамках закона, заявил на ВЭФе президент России Владимир Путин. Так он ответил на вопрос ведущего пленарной сессии журналиста Сергея Брилева о том, какую молодежь он считает своей – ту, которая учится в «Сириусе», или ту, которая в последние субботы выходила на митинги в Москве.

«Послушайте, Синдзо (Абэ, премьер-министр Японии. – Прим. "Ведомостей") говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. Скажем, у нас, в Чечне или Дагестане, ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию», – пошутил Путин, добавив, что молодые люди должны тратить энергию на созидание. По словам президента, его молодежь – это люди, которые настроены позитивно и желающие внести вклад в развитие страны.

Протестные акции иногда приводят к позитивному результату, потому что встряхивают власть, но их участники должны руководствоваться «не своими узкокорыстными и групповыми интересами, а интересами страны и людей», считает Путин. На вопрос о том, можно ли мягче относиться к участвующим в митингах молодым людям, президент ответил: «В рамках закона, ко всем одинаково».

Президент ранее уже комментировал акции протеста в Москве. Он сказал, что ему понравилось, как прошли согласованные митинги – мирно и без эксцессов. Протестную активность в столице Путин связал с электоральным циклом.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Большинство из них были несогласованными. Акции 27 июля и 3 августа завершились массовыми задержаниями и уголовным делом о беспорядках. Суды уже приговорили к реальным срокам четверых фигурантов дела. Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев – три года, Данила Беглец – два года.