Борис Джонсон снова попытается добиться досрочных выборов в Британии
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На понедельник, 9 сентября, намечены два голосования в британском парламенте, которые должны решить судьбу страны. Первое – по поводу законопроекта, исключающего возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки, второе – по инициативе премьер-министра Бориса Джонсона о досрочных выборах.
В четверг стало известно, что палата лордов закончит обсуждение законопроекта, исключающего возможность Brexit без сделки, в пятницу в 17 часов. Об этом сообщил консерватор лорд Генри Эштон. Таким образом, несмотря на сопротивление лордов-консерваторов, законопроект сможет вернуться в палату общин для окончательного голосования уже 9 сентября. Если это заседание палаты общин закончится принятием законопроекта, премьер Джонсон будет обязан не допустить Brexit без сделки 31 октября.
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