Борис Джонсон снова попытается добиться досрочных выборов в Британии

А британский парламент все еще надеется наложить запрет на выход из Евросоюза без соглашения

Статья опубликована в № 4893 от 06.09.2019 под заголовком: Brexit снова под угрозой

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Brexit снова под угрозой Francisco Seco / AP

На понедельник, 9 сентября, намечены два голосования в британском парламенте, которые должны решить судьбу страны. Первое – по поводу законопроекта, исключающего возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки, второе – по инициативе премьер-министра Бориса Джонсона о досрочных выборах.

В четверг стало известно, что палата лордов закончит обсуждение законопроекта, исключающего возможность Brexit без сделки, в пятницу в 17 часов. Об этом сообщил консерватор лорд Генри Эштон. Таким образом, несмотря на сопротивление лордов-консерваторов, законопроект сможет вернуться в палату общин для окончательного голосования уже 9 сентября. Если это заседание палаты общин закончится принятием законопроекта, премьер Джонсон будет обязан не допустить Brexit без сделки 31 октября.