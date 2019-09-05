Борис Джонсон проиграл в британском парламенте по всем статьям
Он не смог остановить законопроект о недопущении жесткого Brexit и провести досрочные выборы
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Reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его сторонники в среду проиграли голосование по двум важным вопросам – о жестком Brexit и досрочных выборах.
Сначала депутаты проголосовали за то, чтобы отложить выход из Европейского союза, намеченный на 31 октября: законопроект поддержали 327 человек, против высказались 299. Документ требует от правительства Джонсона обратиться к ЕС с просьбой продлить срок выхода. Премьер-министр ранее неоднократно заявлял, что 31 октября выведет страну из блока, с договоренностью с Брюсселем о разводе или без нее.
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