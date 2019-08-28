Британский премьер добился приостановки работы парламента

Оппоненты Джонсона резко раскритиковали это решение Dylan Martinez / REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II одобрила в среду приостановку работы британского парламента до 14 октября по просьбе премьер-министра Бориса Джонсона. Теперь у оппонентов премьера будет всего несколько дней, чтобы воспрепятствовать в парламенте выходу из Европейского союза без сделки. Однако сопротивление такому сценарию Brexit со стороны оппонентов Джонсона все еще возможно, полагают эксперты.

Парламентарии вернутся с каникул 3 сентября, но не раньше 9 и не позже 12 сентября согласно инициативе Джонсона должны будут вновь прекратить свою работу. Обычно рабочая сессия депутатов длится год, но в этот раз она затянулась, поэтому предложение Джонсона прекратить ее и возобновить спустя несколько недель процедурно не выходит за рамки неписаной конституции страны.

Когда парламентарии вернутся в Вестминстерский дворец, у них останется всего три дня до заседания Совета ЕС (17–18 октября), которое должно определить дальнейшую судьбу Brexit. Оппоненты Джонсона резко раскритиковали это решение, назвав его призванным не дать парламенту возможность контролировать правительство во время острого национального кризиса.

Накануне во вторник лидер оппозиционной Лейбористской партии и главный оппонент Джонсона Джереми Корбин провел встречу с представителями других оппозиционных партий в палате общин: Шотландской национальной партии (ШНП), Либерально-демократической партии, партии «Зеленых» и независимой группы Change UK. Все эти партии, в особенности ШНП и либеральные демократы, являются противниками Brexit. Корбин и другие оппозиционеры договорились объединить усилия по предотвращению Brexit без сделки. Во-первых, парламентарии могут принять документ, запрещающий правительству выходить из ЕС 31 октября без соглашения и приказывающий ему просить Евросоюз о новой отсрочке, во-вторых, инициировать вотум недоверия правительству. Наконец, сообщает BBC, саму приостановку работы парламента оппозиционеры оспорят 6 сентября в одном из судов Шотландии. Иск в суд уже подали превентивно несколько оппозиционных парламентариев.

Но, даже объединившись, оппозиция не имеет большинства в палате общин. Поэтому в тот же день Корбин обратился к членам правящей Консервативной партии и независимым парламентариям, не разделяющим линию Джонсона на выход из ЕС при любых условиях, с просьбой поддержать межпартийные усилия. По сообщению агентства Press Association, письма получили 116 депутатов, в том числе бывший премьер Тереза Мэй и бывший министр финансов Филип Хаммонд.

По версии The Wall Street Journal, Консервативная партия, имеющая незначительное преимущество в палате общин, разобщена, а приостановка работы парламента лишь усилила давление на оппозицию, которая консолидировалась и вынуждена будет действовать быстрее и решительнее. Журналисты издания считают, что вероятность досрочных выборов заставляет Джонсона балансировать между заявлениями о готовности к «жесткому» Brexit и обсуждением условий сделки.

Financial Times (FT) пишет, что решение премьер-министра отложить возвращение парламента к работе увеличивает шансы оппозиционных депутатов инициировать вотум недоверия. Однако издание уверено, что кабинет Джонсона хорошо подготовился и к такому сценарию. По мнению FT, премьер-министр может выиграть парламентское голосование, учитывая нежелание большинства депутатов-консерваторов позволить выражающему позицию левого крыла Лейбористской партии Корбину занять пост даже главы временного правительства.

По прогнозу аналитиков банка ING, решение Джонсона удлинить каникулы увеличило вероятность Brexit без сделки и она составляет уже 30%, но не исключило других сценариев. Наиболее вероятным (35%), по их мнению, является инициирование вотума недоверия правительству, избрание временного премьера и назначение досрочных выборов. Также вероятен (20%) сценарий, при котором парламентарии принимают измененный вариант сделки Терезы Мэй (который они неоднократно отвергали ранее) «в последнюю минуту». «Мы склонны думать, что план А правительства – все еще пересмотреть сделку с ЕС. Несмотря на то что Джонсон занимал жесткую позицию публично, за закрытыми дверями он был более продуктивен, чем ожидали в ЕС», – полагают аналитики.

Оппозиционные партии действительно могут рассчитывать на поддержку некоторых консерваторов, считает директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов. В пример он привел консерватора Доминика Грива, который не исключил объявление вотума недоверия правительству Джонсона.

Эксперту кажется вероятным вариант назначения технического премьер-министра, который мог бы обратиться к королеве с просьбой отменить приостановку работы парламента и объявить досрочные выборы.