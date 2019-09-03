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Джонсон потерял большинство в британском парламенте

Депутат британского парламента Филлип Ли покидает консервативную партию и вступает в ряды либеральных демократов, сообщил он на своей странице в Twitter. Таким образом, британский премьер и лидер консерваторов Борис Джонсон потерял большинство в парламенте.

Консервативное правительство пытается добиться жесткого Brexit беспринципными способами, объясняет свой уход Ли. Это ставит под угрозу целостность Великобритании, подрывает экономику, демократию и роль страны в мире.

Ли объявил о выходе из партии прямо перед голосованием парламента за то, чтобы отобрать у правительства право определять повестку. После этого депутаты планируют принять законопроект, который запретит выход Великобритании из Евросоюза без сделки.

Ранее Джонсон добился приостановки работы парламента до 14 октября: депутаты вышли после летних каникул 3 сентября, но они будут вынуждены прекратить работу уже через неделю. Это увеличивает шансы Джонсона вывести Великобританию из Евросоюза 31 октября с соглашением или без него.