Как федеральные чиновники агитировали за губернаторов

Наибольшего внимания центра перед выборами удостоились главы Забайкалья, Ставрополья и Астраханской области Максим Стулов / Ведомости

Врио губернаторов Астраханской области и Забайкалья Игорь Бабушкин и Александр Осипов, а также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пользовались наибольшим вниманием федерального центра среди всех губернаторов, идущих на выборы 8 сентября. Именно их регионы в последние полгода чаще всего посещали высокопоставленные федеральные чиновники, следует из подсчетов фонда «Петербургская политика», с которыми ознакомились «Ведомости». В выборку не были включены Санкт-Петербург и Крым, куда чиновники часто ездят в связи с общероссийскими мероприятиями, поясняют эксперты.

Президент Владимир Путин в этом году лично посетил лишь два региона, где избираются губернаторы, – Забайкалье и Челябинскую область, хотя в 2018 г. у него было четыре таких визита, а в 2017 г. – 12. Премьер Дмитрий Медведев съездил в шесть субъектов: Забайкальский и Ставропольский края, Астраханскую, Курскую, Мурманскую и Сахалинскую области (в 2017 и 2016 гг. премьер посетил по одному выборному региону). В Астрахани кроме премьера побывали восемь членов правительства, включая вице-премьера Ольгу Голодец, в Забайкалье – шесть министров, в Ставрополе – пять министров плюс вице-премьеры Голодец и Виталий Мутко. А вот, например, Вологодская область удостоилась лишь визита министра транспорта Евгения Дитриха.

Из регионов, где избирают парламенты, самыми популярными оказались Татарстан (11 визитов, включая два приезда Путина) и Кабардино-Балкария (4). Зато Хабаровский край, считающийся самым сложным для Кремля регионом в этой кампании, посетила только министр образования Ольга Васильева. Всего 8 сентября пройдут прямые выборы 16 губернаторов, среди которых 13 врио, и 13 региональных парламентов.

В 2017 г. Путин сам вел предвыборную кампанию, чем объясняется большое число его поездок по регионам, говорит президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов: «Для уменьшения их числа сейчас видятся два мотива: снижение эмоциональной мотивации и нежелание ассоциироваться с теми, чьи кампании впоследствии окажутся неудачными, как это случилось в 2018 г. с врио главы Приморья Андреем Тарасенко». Поездки нужны не столько имиджево (обыватель не знает в лицо большинство федеральных министров), сколько аппаратно, поясняет эксперт: «Любой такой визит должен сопровождаться подписанием различных бумаг, одобрением проектов, получением дополнительного финансирования и т. п.». Что же касается поддержки отдельных лидеров, то в случае Бабушкина есть ощущение некой ответственности за то, что центр сам инициировал замену губернатора, не объяснив это жителям, и понимание, что Бабушкин больше, чем технократы, воспринимается как посланник Москвы, отмечает Виноградов. А у Владимирова, возможно, сказываются наработанные связи, тем более что на Ставрополье остаются элементы центра курортных коммуникаций с отдыхающим там истеблишментом, считает эксперт.

Реальная поддержка избирающимся губернаторам связана только с визитами президента или встречами с ним, а все остальные поездки чиновников носят лишь представительский характер и на рейтинги губернаторов и их избираемость не влияют, уверена политолог Екатерина Курбангалеева: «Что касается тех, которым оказали наибольшую поддержку, то Бабушкин оказался в нетипичной ситуации, поскольку был назначен врио за три месяца до выборов, а поддержка в Забайкалье связана с природными катаклизмами. Президент просто не мог туда не поехать: там стояли задачи скорее управленческие – надо было проконтролировать, как неофит справляется с кризисной ситуацией».