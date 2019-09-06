Политика / Безопасность и право

На Эллу Памфилову напали с электрошокером

МВД возбудило уголовное дело после разбойного нападения на дом председателя ЦИК

Подмосковное МВД возбудило уголовное дело после разбойного нападения на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк: неизвестный в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил Памфилову электрошокером, после чего скрылся.

Сообщение о нападении поступило ночью в пятницу, 6 сентября. Дом находится в городском округе Истра Московской области. Сотрудники полиции прибыли на место в кратчайшие сроки, отмечает МВД. Сейчас ведомство проводит оперативно-розыскные мероприятия по поиску причастных к нападению. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК РФ, максимальное наказание – лишение свободы от семи до двенадцати лет со штрафом до 1 млн руб. Руководство МВД России взяло расследование дела под свой контроль.

В ЦИК «Интерфаксу» рассказали о состоянии Памфиловой. Она здорова и принимает участие в международной конференции в Москве.

Памфиловой 66 лет. Она работает председателем ЦИК с марта 2016 г.

Нападение было совершено за два дня до 8 сентября – единого дня голосования в России. Ранее Памфилова говорила в интервью телеканалу НТВ о том, что избирательная кампания этого года отличается невероятным информационным давлением на Центризбирком: «Это оскорбления, это угрозы в мой личный адрес и адрес моих коллег. Поскольку мы верим в то, что мы делаем, мы к этому относимся довольно спокойно».

Основной версией следствия является нападение с целью ограбления, говорит источник «Интерфакса».

Комментарии
Naissaar
09:57 06.09.2019
Беспредел, в натуре. Государство им. В.В. Путина.
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