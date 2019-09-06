На Эллу Памфилову напали с электрошокером

Евгений Разумный / Ведомости

Подмосковное МВД возбудило уголовное дело после разбойного нападения на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк: неизвестный в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил Памфилову электрошокером, после чего скрылся.

Сообщение о нападении поступило ночью в пятницу, 6 сентября. Дом находится в городском округе Истра Московской области. Сотрудники полиции прибыли на место в кратчайшие сроки, отмечает МВД. Сейчас ведомство проводит оперативно-розыскные мероприятия по поиску причастных к нападению. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК РФ, максимальное наказание – лишение свободы от семи до двенадцати лет со штрафом до 1 млн руб. Руководство МВД России взяло расследование дела под свой контроль.

В ЦИК «Интерфаксу» рассказали о состоянии Памфиловой. Она здорова и принимает участие в международной конференции в Москве.

Памфиловой 66 лет. Она работает председателем ЦИК с марта 2016 г.

Нападение было совершено за два дня до 8 сентября – единого дня голосования в России. Ранее Памфилова говорила в интервью телеканалу НТВ о том, что избирательная кампания этого года отличается невероятным информационным давлением на Центризбирком: «Это оскорбления, это угрозы в мой личный адрес и адрес моих коллег. Поскольку мы верим в то, что мы делаем, мы к этому относимся довольно спокойно».

Основной версией следствия является нападение с целью ограбления, говорит источник «Интерфакса».