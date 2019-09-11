Медведев поручил отменить все нормативные акты СССР по надзору

Алексей Мальгавко / РИА Новости

Премьер Дмитрий Медведев в рамках реформы, получившей название «регуляторная гильотина», подписал поручение, согласно которому акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие с начала 2020 г. Об этом он сам заявил во время программы «Диалог» на «России 24», которая транслировалась в YouTube телеканала. «Я сегодня, перед тем как встретиться с вами, подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее – с 1 января следующего года», – сказал Медведев.

Премьер обратил внимание на присутствовавшего в студии вице-премьера – главу аппарата правительства Константина Чуйченко, ответственного за проведение «регуляторной гильотины». Рядом с вице-премьером на столике лежала большая кипа бумаг. «Чтоб было понятно. Вот сидит Константин Анатольевич Чуйченко. Он с этими бумагами приехал. Вот обратите внимание: это на самом деле даже не сами нормативные акты, а просто их перечисление. Представляете, какое их количество?» – указал Медведев.

Рекордная отмена

Чуйченко отметил, что премьер поставил рекорд за всю историю правительства: «Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы и содержание этого приложения – это перечень, состоящий из 20 419 актов». Медведев попросил его назвать некоторые из актов. Тот привел в пример, в частности, декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 г. «О восьмичасовом рабочем дне» и постановление Совмина РСФСР 1978 г. «Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей».

«Это очень большой и серьезный труд, – продолжил Медведев. – Первый акт, который был назван, – это акт, который возник сразу после того, как большевики взяли власть. Это акт от октября 1917 г. Почему я обращаю на это внимание? Нам надо отменить действие актов, которые в настоящий момент вредят развитию страны, ограничивают экономику. Но в то же время не создать условия, когда что-то окажется вне сферы правового регулирования. <...> Это очень тонкая работа, которую должны провести коллеги из аппарта правительства с привлечением экспертов-юристов, сотрудников Минюста, других правовых служб, чтобы понять, что должно остаться, а что должно уйти».

Премьер выразил надежду на то, что сотрудники аппарата правительства займутся этим максимально тщательно. «В противном случае, – добавил он, – их придется подвергнуть той самой гильотине – они могут разделить участь [французского революционера] Максимилиана Робеспьера. Так что прошу вас заниматься максимально аккуратно этим. Но сделать это необходимо».

Механизм «регуляторной гильотины» Медведев предложил на Гайдаровском форуме в начале года. Тогда премьер заявил, что количество предъявляемых бизнесу требований необоснованно завышено и нужно их пересмотреть. В качестве примера избыточного регулирования Медведев тогда привел требования к приготовлению омлета. «Есть требование – оно сохраняется – к организациям общественного питания по высоте смеси яиц при приготовлении омлета. Причем это дословно звучит таким образом: при приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2–3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180–200 градусов на 8–10 минут. Иначе жарить нельзя, пометьте себе», – саркастично отметил премьер.

Реакция бизнеса

Отмена старых правил – логичный шаг, говорит член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин, но это капля в море. «Теперь нужно сосредоточиться на том, что останется, это больше волнует бизнес», – сказал он «Ведомостям». Например, в сфере общепита Минэкономразвития предложило «Белую книгу», которая должна отменить избыточные и устаревшие нормы СанПиНа. Теперь нужно закрепить ее и придать ей статус обязательного документа, а произойдет ли это – пока непонятно, отмечает он.

Изначально нужно понять, что вообще отменили, обращает внимание президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов. «Хорошо отменять старое, но смягчать регулирование нужно с другого конца – важно в целом менять политику контроля и надзора, чтобы малый и средний бизнес смогли расти. Сейчас между правительством и бизнесом действует запретительный принцип, такая практика бизнесу никак не помогает», – поясняет он. По его словам, главная проблема не в старых нормах, а в тех, которые были установлены уже в новой России, особенно за последние 10 лет.

Но главное, нужно предусмотреть механизм контроля, который не допустил бы «перемещения» устаревших требований из отмененных актов в разрабатываемые, заключает ответственный секретарь комитета по контрольно-надзорной деятельности «Деловой России» Илья Борзик.