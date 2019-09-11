Суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру

Максим Григорьев / ТАСС

Мещанский суд Москвы принял решение вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении, сообщает «Медиазона».

Судья Ирина Аккуратова сама предложила вернуть дело в прокуратуру после рассмотрения результатов комплексной экспертизы, которая была расценена защитой как «развал позиции обвинения». Адвокаты и подсудимые одобрили предложение судьи, заявив о невиновности и попросив вынести оправдательный приговор. Обвинение выступило против возврата дела в прокуратуру.

Обвинение содержит сведения о том, что подсудимые договорились представлять неверные сведения в министерство и присваивать деньги, распоряжаясь ими по своему усмотрению, отметила судья при оглашении решения. В то же время в обвинительном заключении не содержится сведений о том, какие мероприятия «Седьмой студии» не состоялись и в чем именно выразились противоправные действия обвиняемых.

Как отмечает «РИА Новости», в связи с этим суд отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела.

Мещанский суд Москвы 25 октября прошлого года начал рассматривать по существу дело Серебренникова, продюсеров студии Юрия Итина, Алексея Малобродского и экс-сотрудника Минкультуры Софьи Апфельбаум. Все фигуранты дела находились под подпиской о невыезде. Дело в отношении бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой было выделено в отдельное производство после признания ею вины. Позже оно было возвращено судом в прокуратуру для устранения нарушений.

По информации следствия, в 2011 г. режиссер создал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». В 2011–2014 гг. Минкультуры выделило более 214 млн руб. Для реализации проекта Серебренников учредил автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия». Ее сотрудники занимались подготовкой мероприятий в рамках проекта «Платформа». Следствие утверждало, что за время работы проекта было похищено более 130 млн руб., выделенных из госбюджета. Адвокаты подсудимых в суде заявили, что выделенные государством деньги были потрачены на нужды проекта, а ущерб определен ошибочно.

Была назначена новая экспертиза, на которую ушло около четырех месяцев. Результаты огласили только 16 августа. По данным экспертов, проект «Платформа» требовал не менее 300 млн руб. с учетом налогов. Эта сумма гораздо больше полученной студией госсубсидии. Финансовые специалисты указали, что установить, расходовала ли «Седьмая студия» средства нецелевым образом, не представляется возможным по документам и доказательствам, представленным следствием. Искусствоведы пришли к выводу, что «Платформа» стала «важным социально-культурным явлением» для российского искусства и отвечала целям Минкультуры.