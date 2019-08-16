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В суде огласили выводы новой финансовой экспертизы по делу «Седьмой студии»

Проект «Платформа», которым занимался режиссер Кирилл Серебренников и его коллеги из «Седьмой студии», требовал не менее 300 млн руб. с учетом налогов, сообщает «Медиазона» со ссылкой на результаты новой финансовой и искусствоведческой экспертизы по делу о хищении 133 млн руб. Эта сумма гораздо больше полученной студией госсубсидии.

Результат экспертизы, которая длилась четыре месяца, зачитала судья Ирина Аккуратова в Мещанском суде Москвы. Финансовые специалисты отметили, что установить, расходовала ли «Седьмая студия» средства нецелевым образом, не представляется возможным. Искусствоведы пришли к выводу, что «Платформа» стала «важным социально-культурным явлением» для российского искусства и отвечала целям Минкультуры.

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов заявил, что защита удовлетворена заключением экспертов. Согласно их выводам, стоимость проекта «Платформа» в соответствие с рынком составила 260 млн руб. (без учета налогов), что почти на 40 млн руб. больше, чем было выделено на проект. «Таким образом эксперты установили, что Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства», – подчеркнул Харитонов (цитата по «РИА Новости»).

По версии следствия, Серебренников, бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский и ее гендиректор Юрий Итин, а также экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум похитили 133 из более чем 200 млн руб., выделенных на проект «Платформа». Деньги выделялись из бюджета в 2011–2014 гг. с целью развития современного искусства в России. В апреле Серебренников и Итин были переведены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, Малобродский – под подпиской с мая 2018 г. Их защитники настаивают на том, что выделенные деньги тратились на нужды проекта, а ущерб по делу ошибочно установлен следствием, только исходя из суммы обналиченных средств в период работы организации.