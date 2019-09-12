Обыски у соратников Навального более чем в 40 городах. Главное

Максим Стулов / Ведомости / Архив

Утром в четверг, 12 сентября, сотрудники полиции пришли с обысками к сторонникам оппозиционера Алексея Навального в более чем 30 городах России, сообщил в Telegram-канале руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Соратник политика Леонид Волков написал в Telegram-канале об обысках как минимум в 45 городах.

Обыски по всей России

Речь идет о таких городах, как Белгород, Балаково, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курган, Липецк, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Томск, Тюмень, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль. Всего одновременно утром были проведены более 100 обысков, уточнил Чиков. «И Рязань, и Ставрополь, и Саранск, и Иркутск. Брянск и Смоленск – нет связи с координаторами. Видимо, не успели сообщить. Итого 41 город из 45 сегодня. Москва, Самара, Уфа отдыхают, так как там уже все вынесли ранее», – сообщил Волков.

Как отмечает «Медиазона», полицейские пришли с обысками также к региональным координаторам движения в защиту прав избирателей «Голос» в Казани и Саратове – к Михаилу Тихонову и Александру Никишину соответственно. Кроме этого обыск проходит у отца Азата Габдульвалеева, члена «Ассоциации наблюдателей Татарстана» и известного исследователя видеозаписей с избирательных участков, написал в Facebook сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. «Никишин, Тихонов и Габдулвалеев в период избирательной кампании активно занимались обучением наблюдателей и читали лекции для разных политических сил, в том числе для активистов «Штабов Навального», – пояснил он. По его словам, «Голос» считает ситуацию с обысками попыткой давления и запугивания общественных наблюдателей.

«После обысков, по всей вероятности, следует доставление в Следственный комитет и допрос в качестве свидетеля. Все следователи действуют по отдельным поручениям от главы следственной группы Рустема Габдулина», – уточнил Чиков в Telegram-канале.

Обыски проводятся в домах координаторов местных штабов оппозиционера, отметил в Telegram-канале соратник Навального Леонид Волков. «Общее количество штатных сотрудников (включая координаторов) региональных структур, у которых сегодня проводится обыск по месту жительства, – 70 человек», – уточнил Волков. Обыски также проходят в помещениях штабов и дома у активных волонтеров. По его словам, главной целью силовиков является изъятие техники «по-максимуму». «После обысков увозят на допросы в СК», – подтвердил Волков предположение Чикова. По мнению Волкова, в утренних обысках участвуют не менее 1000 силовиков. «Общее количество обысков уже превышает 150», – сообщил он.

Дело ФБК

Следственные действия проводятся по делу об отмывании 1 млрд руб. в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), считает Волков. Он напомнил, что 10 сентября Басманный суд Москвы выдал разрешения Габдулину провести 94 обыска по делу. Обыски у Тихонова и Никишина проходят в рамках того же дела ФБК. Как именно с этим делом связан «Голос», неясно, отмечает «Медиазона».

В среду, 10 сентября, обыски по делу прошли в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми. Дело об отмывании денег было возбуждено в начале августа. Следствие считает, что в 2016–2018 гг. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти деньги были получены неизвестными лицами преступным путем, а после легализованы. По версии следствия, деньги через банкоматы внесли на счета нескольких банков, а после их перевели на счета ФБК.

В начале августа пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила о блокировке счетов ФБК. По ее словам, также были заблокированы личные счета сотрудников фонда. Позже СКР подтвердил информацию о блокировке. Арест наложен на счета самого фонда, некоммерческой организации «Защита прав граждан» и более чем на 100 счетов физических и юридических лиц, отмечали в ведомстве. Общую сумму замороженных на счетах средств ФБК не называл. По информации Ярмыш, обеспечительная мера коснулась 75 млн руб. «Это та сумма, которую считают «отмытой» (не миллиард, как пишет СК)», – поясняла она.

Инструмент давления

Эти выборы кончились, до следующих далеко, поэтому раздражения избирателей пока можно не бояться – вот примерная логика режима, говорит политолог Аббас Галлямов. «Власти попытаются сейчас нанести максимальный урон врагу, с тем чтобы в следующий электоральный цикл тот вошел максимально ослабленным. С учетом роста протестных настроений, силовые механизмы становятся для Кремля единственным инструментом, который может дать хоть какие-то гарантии, что в следующем году история московского электорального разгрома не повторится в еще большем масштабе. Очевидно, что политического инструментария в руках режима практически не осталось, в борьбе за общественное мнение оппозиция победила окончательно», – говорит Галлямов. Как показали московские выборы, даже недопуск оппонентов уже не спасает власти от поражения, заключает эксперт.