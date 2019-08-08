Уголовное дело против ФБК вызывает у юристов множество вопросов

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Силовики пытаются лишить Алексея Навального его главного актива – Фонда борьбы с коррупцией Андрей Гордеев / Ведомости

Следственный комитет России (СКР) в четверг заблокировал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и региональных штабов Алексея Навального в связи с расследованием дела об отмывании денег. Утром того же дня силовики обыскали офис ФБК в Москве – как сообщил соратник Навального Леонид Волков, в офис пришла «толпа народу в масках». По его данным, обыски также проводились дома у нескольких сотрудников ФБК, у обслуживающих фонд бухгалтеров и дома у бухгалтера, которая работала с ФБК в 2013–2014 гг. СКР подтвердил информацию об обысках, сообщив, что изымались предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Как сообщил СКР, арестованы счета ФБК, некоммерческой организации «Защита прав граждан», а также более 100 счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и валюте (ранее СКР сообщал об 1 млрд руб.). Деньги, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно, а для их легализации соучастники через банкоматы внесли средства на расчетные счета в нескольких банках. После этого деньги были зачислены на счета ФБК, считает СКР. Об уголовном деле в отношении ФБК было объявлено 3 августа, прямо во время очередной несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Она проводилась на Бульварном кольце и завершилась массовыми задержаниями.