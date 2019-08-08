Счета фонда Навального заблокировали из-за дела об отмывании денег

Александра Зотова / Ведомости

Счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Алексея Навального заблокировали из-за дела об отмывании денег, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. «Если вы сейчас жертвуете нам деньги, то, к сожалению, сейчас они до нас не дойдут», – написала она в Twitter. Ярмыш добавила, что заблокированы также личные счета сотрудников фонда, в отношении которых проводилась проверка, их имена она не уточнила.

Позже Следственный комитет России (СКР) подтвердил информацию о блокировке, сообщив, что арест наложен на счета самого ФБК, некоммерческой организации «Защита прав граждан», а также более чем на 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано, говорится в сообщении СКР. Общая сумма заблокированных средств не называется.

По словам Ярмыш, обеспечительная мера в виде ареста наложена на счета фонда и некоторых его сотрудников на 75 млн руб. «Это та сумма, которую считают «отмытой» (не миллиард, как пишет СК). Счет штабов вообще не фигурирует в этом деле, он заблокирован просто так», – отметила она.

В субботу, 3 августа, СКР сообщил, что завел уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом Навального. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно, а для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда, считает СКР.

Утром 8 августа силовики провели обыск в офисе ФБК в Москве. По словам соратника Навального Леонида Волкова, в офис пришла «толпа народу в масках». Обыски также проводились в домах нескольких юристов фонда – Александра Помазуева, Евгения Замятина, Вячеслава Гимади, Владлена Лося и у видеомонтажера ФБК Виталия Колесникова. По словам Волкова, следственные действия связаны с делом об отмывании денег фондом Навального. СКР подтвердил информацию об обысках, сообщив, что в ходе них изымались предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Об уголовном деле в отношении ФБК было объявлено 3 августа, в то время, когда в Москве проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Она проводилась на Бульварном кольце и завершилась массовыми задержаниями. МВД сообщило о 600 задержанных, проект «ОВД-инфо» насчитал 1001 задержанного.

Навального на акции не было. Он с 24 июля отбывает административный арест в специзоляторе: политика арестовали на 30 суток за призывы к несогласованной акции 27 июля. Тогда на митинге за допуск независимых кандидатов на выборы, по разным данным, было задержано от 1074 до 1373 человек. Следующая акция из-за выборов в Мосгордуму должна состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова, она согласована с властями на 100 000 человек.

Уголовное дело против ФБК может быть связано с протестами, одним из лидеров которых является юрист фонда и соратница Навального Любовь Соболь, – это «звенья одной цепи», сказал ранее «Ведомостям» политолог Алексей Макаркин. О деле специально было объявлено во время акции, считает другой политолог – Евгений Минченко. «Логика простая: ребята, вы тут под дубинки выходите, а они миллиардами воруют», – пояснил он. Хотя само по себе дело против ФБК, по мнению эксперта, готовилось давно.