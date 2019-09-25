Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4907 от 26.09.2019 под заголовком: Али Бабаджан: Мы хотели создать совсем другую Турцию

Что известно о новом оппоненте Эрдогана

Али Бабаджан, соучредитель правящей Партии справедливости и развития Турции, намерен создать другую партию

В сентябре Али Бабаджан, бывший министр экономики (2002–2007) и вице-премьер (2009–2015) Турции, сказал в интервью газете Karar, что работает над формированием «широкой команды», состав которой он надеется объявить до конца этого года. Вслед за этим интернет-издание Habertürk со ссылкой на свои источники сообщило, что политик уже некоторое время организует периодические встречи с бизнесменами и иностранными инвесторами, намереваясь создать новую партию.

Бабаджан – соучредитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции. Когда в июле он сдал партийный билет, событие обсуждали не только по всей стране, но и во всем мире. Развод с партией Бабаджан сопроводил заявлением: «В последние годы возникли глубокие противоречия между принципами и ценностями, в которые я верю, и их применением [ПСР] на практике. Сложившаяся ситуация потребовала совершенно нового видения будущего Турции, ведь у нас есть новое, динамичное и многообещающее поколение, у которого совершенно другие требования».

Партию Эрдогана уже покидали фигуры такого масштаба. Другой соучредитель ПСР, Абдулла Гюль, вышел из ее рядов, став президентом Турции (до 2017 г. пост должен был занимать беспартийный), но потом не вернулся. А видный политик – бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу 2 сентября был исключен из рядов ПСР.

Но Бабаджан использовал свою отставку, чтобы сделать заявление, которое услышит вся страна. Это смелый шаг и смелые высказывания, учитывая уровень репрессий в Турции и последствия, с которыми сталкиваются те, кто посмел бросить вызов авторитету Эрдогана, пишет газета The Arab Weekly. Издание задается вопросом: Бабаджана считают политиком, у которого есть шансы в борьбе с Эрдоганом, но решится ли он всерьез вступить в эту схватку?

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