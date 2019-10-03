Прокуроры не считают решение КС помехой для посадки митингующих

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Константин Котов получил вдвое больше, чем первый осужденный по ст. 212.1 Ильдар Дадин Евгений Разумный / Ведомости

В возражениях на апелляционные жалобы защиты по уголовному делу программиста Константина Котова прокуратура объяснила, почему считает преодолимым запрет Конституционного суда наказывать по ст. 212.2 Уголовного кодекса лишением свободы за неоднократное участие в несогласованных акциях («Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность содержания подтвердили адвокаты Котова). Действия Котова, а он четырежды выходил на несогласованные митинги, представляли реальную угрозу наступления негативных последствий, пишет прокуратура: допускалось нарушение правил дорожного движения, определенным образом блокировался проход граждан по улицам и к достопримечательностям города.

Котов – второй осужденный по ст. 212.1 за время ее существования (с июля 2014 г.): 5 сентября Тверской суд приговорил его к четырем годам колонии. Первым был Ильдар Дадин, он получил два года, но его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд признал применение ст. 212.1 противоречащим Конституции. В решении Конституционный суд указал: не может рассматриваться как уголовное преступление нарушение порядка организации публичного мероприятия, которое имело формальный характер и не повлекло за собой наступления негативных последствий.

Апелляции на приговор Котову подали 13 адвокатов, каждый из них заключил с Котовым соглашение, по которому гонорар за их работу составит 212,1 руб. Многие коллеги захотели присоединиться к процессу, было ощущение необходимости консолидированной реакции юристов-профессионалов на вопиющее нарушение закона, ужасается адвокат Котова Мария Эйсмонт: «Это какая-то квинтэссенция беззакония и бреда!» Главный довод адвокатов – Котов осужден не на основании закона, поскольку законом является не только норма УК, но и ее толкование Конституционным судом, объясняет она.