Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4914 от 07.10.2019 под заголовком: Россия защитит Китай

Военный союз Москвы и Пекина может превратиться из формального в реальный

Об этом свидетельствует помощь России Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении

Россия действительно помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), о чем заявил президент Владимир Путин в четверг на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Но о развертывании единой системы с общим командованием речь пока не идет, полагают эксперты.

Эту тему президент России затронул, когда рассказывал о перспективах космического и военно-технического сотрудничества с Китаем. «Большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно: мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», – подчеркнул Путин.

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Комментарии
brutto2017
08:13 07.10.2019
Сытый голодному не товарищ. Какое обьединение ресурсов? Поглощение, а не обьединение. Китайский начали изучать?
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