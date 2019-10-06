Военный союз Москвы и Пекина может превратиться из формального в реальный

Об этом свидетельствует помощь России Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении

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Россия поможет Китаю повысить готовность к ответному ядерному удару THOMAS PETER / Reuters

Россия действительно помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), о чем заявил президент Владимир Путин в четверг на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Но о развертывании единой системы с общим командованием речь пока не идет, полагают эксперты.

Эту тему президент России затронул, когда рассказывал о перспективах космического и военно-технического сотрудничества с Китаем. «Большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно: мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», – подчеркнул Путин.