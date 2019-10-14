Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4920 от 15.10.2019 под заголовком: Башар Асад поможет курдам

Курды договорились с властями Сирии о действиях против Турции

Но помешать наступлению турецких войск сирийская армия вряд ли сможет

На пятый день турецкого наступления на севере Сирии произошли драматические изменения. Оборона противостоящих туркам курдских отрядов народной самообороны (YPG) начала разваливаться, а руководство этих сил, которые ранее поддерживались уходящей из региона армией США, заключило соглашение с властями официального Дамаска и ждет помощи от сирийской армии. Один из руководителей курдских властей в северо-восточной Сирии, Бадран Зия Курд, заявил Reuters, что речь идет о предварительном военном соглашении с правительством президента Башара Асада, а переговоры о политических принципах отношений курдов с Дамаском последуют потом.

Курдские отряды показали ограниченную боеспособность, им нечего противопоставить турецкой группировке, на вооружении которой находится порядка 120 танков, 230 боевых бронированных машин и 240 единиц ствольной и реактивной артиллерии, при этом турецкие ВВС производят в день 15–18 вылетов, говорит человек в российском Минобороны. В результате турецкие военные и вооруженные Турцией отряды «Сирийской национальной армии» в некоторых местах продвинулись вглубь Сирии уже на десятки километров и выходят к обозначенной Турцией как цель своей операции границе 36-километровой зоны безопасности, говорит собеседник «Ведомостей».

Российские военные находятся на прямой связи со всеми сторонами конфликта – с курдами, турками и сирийцами, говорит дипломатический источник «Ведомостей». Такие меры позволяют не допустить эскалации конфликта в полной мере, полагает он. Вместе с тем огромной проблемой является наличие на северо-востоке Сирии семи мест заключения для 14 650 боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) и членов их семей, которые содержатся в тюрьмах Шаддади (9000 человек), Хасеке (1100), Эль-Холя (1600), Химо (около 400) и др. Кроме того, по данным Минобороны России, на подконтрольной курдам территории находится около 105 900 беженцев, большая часть которых сконцентрирована в районе Эль-Холь. Военные действия резко увеличивают риск побега радикальных исламистов, эти вопросы являются ключевыми на переговорах между Москвой и Анкарой, контакты осуществляются в ежедневном режиме, уточняет офицер Минобороны России.

Сирийское агентство SANA сообщило со ссылкой на минобороны страны, что правительственные войска планируют направиться в приграничные с Турцией города Кобани и Манбидж на западе контролируемой курдами территории, а также в уже занятые протурецкими силами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник: «Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у России положительный подход по Кобани. Похоже, что там не будет проблем». Что касается Манбиджа, то он, по словам Эрдогана, будет возвращен арабам, но кого он имел при этом в виду, президент не уточнил.

По словам человека, близкого к Минобороны России, сирийские войска вряд ли смогут взять под контроль Кобани и Манбидж, но уже заняли город Табку и могут занять Ракку. По его словам, прикладываются все усилия, чтобы не допустить столкновения сирийских и турецких войск.

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