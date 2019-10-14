Курды договорились с властями Сирии о действиях против Турции

Помешать наступлению турецких войск сирийская армия вряд ли сможет Emrah Gurel / AP Photo

На пятый день турецкого наступления на севере Сирии произошли драматические изменения. Оборона противостоящих туркам курдских отрядов народной самообороны (YPG) начала разваливаться, а руководство этих сил, которые ранее поддерживались уходящей из региона армией США, заключило соглашение с властями официального Дамаска и ждет помощи от сирийской армии. Один из руководителей курдских властей в северо-восточной Сирии, Бадран Зия Курд, заявил Reuters, что речь идет о предварительном военном соглашении с правительством президента Башара Асада, а переговоры о политических принципах отношений курдов с Дамаском последуют потом.

Курдские отряды показали ограниченную боеспособность, им нечего противопоставить турецкой группировке, на вооружении которой находится порядка 120 танков, 230 боевых бронированных машин и 240 единиц ствольной и реактивной артиллерии, при этом турецкие ВВС производят в день 15–18 вылетов, говорит человек в российском Минобороны. В результате турецкие военные и вооруженные Турцией отряды «Сирийской национальной армии» в некоторых местах продвинулись вглубь Сирии уже на десятки километров и выходят к обозначенной Турцией как цель своей операции границе 36-километровой зоны безопасности, говорит собеседник «Ведомостей».

Российские военные находятся на прямой связи со всеми сторонами конфликта – с курдами, турками и сирийцами, говорит дипломатический источник «Ведомостей». Такие меры позволяют не допустить эскалации конфликта в полной мере, полагает он. Вместе с тем огромной проблемой является наличие на северо-востоке Сирии семи мест заключения для 14 650 боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) и членов их семей, которые содержатся в тюрьмах Шаддади (9000 человек), Хасеке (1100), Эль-Холя (1600), Химо (около 400) и др. Кроме того, по данным Минобороны России, на подконтрольной курдам территории находится около 105 900 беженцев, большая часть которых сконцентрирована в районе Эль-Холь. Военные действия резко увеличивают риск побега радикальных исламистов, эти вопросы являются ключевыми на переговорах между Москвой и Анкарой, контакты осуществляются в ежедневном режиме, уточняет офицер Минобороны России.

Сирийское агентство SANA сообщило со ссылкой на минобороны страны, что правительственные войска планируют направиться в приграничные с Турцией города Кобани и Манбидж на западе контролируемой курдами территории, а также в уже занятые протурецкими силами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник: «Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у России положительный подход по Кобани. Похоже, что там не будет проблем». Что касается Манбиджа, то он, по словам Эрдогана, будет возвращен арабам, но кого он имел при этом в виду, президент не уточнил.

По словам человека, близкого к Минобороны России, сирийские войска вряд ли смогут взять под контроль Кобани и Манбидж, но уже заняли город Табку и могут занять Ракку. По его словам, прикладываются все усилия, чтобы не допустить столкновения сирийских и турецких войск.