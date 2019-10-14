Испанский суд наказал каталонских сепаратистов

Бывшие руководители автономии проведут в тюрьме от 9 до 13 лет

Самый большой срок – 13 лет – получил бывший вице-президент Каталонии Ориол Хункерас (крайний справа на фото)

Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор лидерам Каталонии, причастным к организации референдума о независимости этой испанской автономии в 2017 г. Все 12 подсудимых были признаны виновными, девятерых из них приговорили к разным срокам заключения.

Самый большой срок – 13 лет – получил бывший вице-президент Каталонии Ориол Хункерас. Суд признал его виновным в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами. Бывшему главе департамента внешних связей регионального правительства Раулю Ромеву и его секретарю Жорди Турулю предъявили такие же обвинения, но они получили по 12 лет лишения свободы. Экс-председатель парламента Каталонии Карме Форкадель приговорен к 11 годам за мятеж. Остальные получили менее продолжительные сроки: бывший лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель ассоциации Omnium Cultural Жорди Куишарт получили по девять лет тюрьмы. Еще трое были признаны виновными только в неподчинении закону и не получили тюремных сроков, сообщило агентство Reuters.

В Барселоне в понедельник весь день проходили акции протеста против решения Верховного суда. Протестующие требовали «свободы политическим заключенным» и грозились «сделать это снова», имея в виду повторное проведение референдума о независимости региона. Приговор осудили и нынешние власти Каталонии. «Этот приговор – нападение на демократию и права всех граждан», – сказал председатель каталонского парламента Рожер Торрент. Инициатор референдума об отделении Каталонии от Испании – бывший руководитель автономии Карлес Пучдемон в своем твиттере назвал приговоры безобразием. Сам он скрывается в Бельгии.

Глава каталонского правительства Ким Торра призвал испанские власти объявить амнистию всем 12 лидерам движения. Премьер-министр Испании Педро Санчес сразу же отклонил эту просьбу, подчеркнув, что приговоры должны быть исполнены. Он призвал стороны к диалогу и добавил, что настало время для новой главы в каталонском политическом процессе.

Каталонский вопрос, таким образом, сохранит ключевое значение в ходе выборов в парламент Испании 10 ноября – четвертых за последние четыре года. По опросам издания Politico, правящая Социалистическая рабочая партия сохранит за собой 28% голосов, а результат главной оппозиционной силы – Народной партии – увеличится с 16,7 до 21% за счет более мелких партий.

Референдум о независимости Каталонии прошел в октябре 2017 г. За отделение автономии от Испании проголосовало 90% избирателей, при этом на участки пришло около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Барселону охватили протесты