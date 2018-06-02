Каталония вышла из-под прямого управления Мадрида

Новое правительство Каталонии так же, как и прежнее, придерживается идеи независимости Emilio Morenatti / AP

Новые министры Каталонии в субботу приступили к исполнению своих обязанностей, сегодня они соберутся на первое заседание. На церемонии вступления в должности каждый из 13 членов нового правительства автономии принял присягу. Испанские телеканалы вели трансляцию. Формирование нового состава правительства автономии автоматически отменяет прямое управление Мадрида, введенное в конце октября прошлого года.

Присягу принимал глава женералитата Ким Торра. Выступая на церемонии, он предложил новому премьер-министру Испании Педро Санчесу начать переговоры. «Педро Санчес, давайте разговаривать, давайте рискнем вместе, давайте сядем за стол и поговорим – как правительство с правительством», – сказал Торра. Он пообещал «продолжить строительство республики». «Это правительство берет на себя обязательства двигаться в соответствии с результатами 1 октября (день проведения референдума о независимости – ред.)», – заявил политик.

Церемония проходила в здании женералитата в Барселоне в присутствии бывших председателей каталонского правительства. На кресло, где должен был сидеть бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, положили желтую ленту – символ борьбы за прекращение уголовного преследования в отношении политиков, связанных с проведением референдума 1 октября. Некоторые участники церемонии скандировали: «Свобода!».

Новое правительство Каталонии так же, как и прежнее, придерживается идеи независимости. Торра 19 мая объявил новый состав женералитата. В новом правительстве Каталонии оказались четыре политика, в отношении которых возбуждены дела после референдума. Двое скрываются в Бельгии, еще двое находятся в тюрьме. Однако власти Испании отказались публиковать список в таком виде. 29 мая Торра подписал указ о новых назначениях, исключив из состава правительства этих четырех политиков.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 г. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума, или 2 020 144 человека. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции, что привело к массовым протестам по всей Испании.

В конце октября премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил женералитат и ввел в автономии прямое управление, назначив главой Каталонии вице-премьера страны Сорайу Саэнс де Сантамарию.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон сейчас находится в Германии, где он был задержан в марте. Политик находится под следствием, но по решению суда имеет право оставаться на свободе. Он должен раз в неделю отмечаться в полиции, Германию Пучдемон покидать не может. В течение нескольких недель суд примет решение о его экстрадиции. В Испании Пучдемону может грозить до 30 лет тюрьмы за мятеж, сепаратизм и растрату госсредств.

Горячий референдум в Каталонии