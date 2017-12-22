К чему приведет победа сторонников независимости на выборах в Каталонии​

Bernat Armangue / AP

В четверг в Каталонии прошли внеочередные парламентские выборы, на проведении которых настоял Мадрид после крупнейшего за несколько десятилетий политического кризиса в Испании. Явка избирателей превысила 80%.

Формальный победитель выборов - центристская партия «Граждане» (Ciudadanos), которая выступает против независимости Каталонии. Она набрала на выборах 25% голосов и получила 36 мандатов. Но три партии, выступающие за независимость Каталонии («Вместе за Каталонию» (JxCat), возглавляемая бывшим руководителем региона Карлесом Пучдемоном, «Республиканские левые Каталонии» (ERC), которую возглавляет бывший заместитель Пучдемона Ориол Жункерас, и «Народный союз» (CUP), получат в региональном парламенте 70 мест из 135, то есть большинство.

Изгнанный лидер Каталонии Карлес Пучдемон назвал результаты прошедших в регионе парламентских выборов «победой Каталонской Республики и поражением испанского государства». Лидер каталонских «Граждан» Инес Арримадас назвала свою партию победительницей. Народная партия Мариано Рахоя получила всего три места (на прошлых выборах у них было 11). Шансы сторонников и противников независимости Каталонии накануне выборов были примерно равны.

В автономии 1 октября прошел референдум о независимости, на котором за отделение от Испании отдали голоса 90% избирателей, пришедших на избирательные участки. Конституционный суд Испании не признал результаты голосования. В конце октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. В ответ на это Мадрид ввел в Каталонии прямое правление, отстранил от власти Пучдемона и распустил местный парламент. Прокуратура Испании обвинила Пучдемона в организации мятежа. Сразу после референдума он покинул страну, где выписан ордер на его арест, и избирательную кампанию вел из Брюсселя. Жункерас - лидер «Левых республиканцев Каталонии» - после октябрьского референдума был арестован и остается под стражей.

Противостояние Мадрида и Барселоны не закончится, убеждены эксперты. Процедура формирования правительства выглядит следующим образом, объясняет профессор Университета Помпеу Фабра в Барселоне Жузеп Коста: президент парламента должен встретиться со всеми политическими лидерами и предложить кандидата, который мог бы обеспечить большинство мест. Трем партиям, которые выступают за независимость, теперь просто нужно согласовать условия коалиции, серьезных разногласий у них нет. При этом принятие большинства решений требует простого большинства в парламенте, т. е. 68 голосов, а у трех партий уже есть 70.

Даже после выборов Мадрид продолжит ограничивать автономию Каталонии, убежден Коста: «Они, конечно, будут использовать все возможности, имеющиеся в их распоряжении. С другой стороны, невозможно представить себе, что после всего того, что случилось, и победы партий за независимость Мадрид и лидеры ЕС будут продолжать нас игнорировать. Единственным вариантом для Мадрида оправдать их репрессии и посадку в тюрьму наших лидеров была победа происпанских партий, а этого уже не произошло». Благодаря результату выборов многие люди и в самой Каталонии, и за ее пределами осознали, что это движение слишком сильное и пути назад нет, партии за независимость теперь начнут процесс отделения от Испании, считает Коста.

Обе стороны – потенциальное правительство меньшинства сторонников независимости и Мадрид – будут осторожничать и ждать провокаций с другой стороны, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Борис Гуселетов. «Рахой в этом кризисе повел себя глупо: когда ситуация была пограничной, он начал давить и получил отрицательную реакцию, ему пора сделать выводы. Сторонники независимости тоже рогом в землю упираться не должны. Все-таки у них нет правительства большинства, и если они начнут войну, то люди отвернутся и такой поддержки им больше не дадут - каталонцы уже устали и разборок не хотят». Сторонники независимости и Мадрид начнут торг, считает эксперт: «Победители начнут, конечно, свою позицию обозначать и эту тему в общество вбрасывать, а Мадрид - даже шантажировать. Но во многом это будет касаться экономических преференций. Эта страна демократическая, поэтому к виску никто ничего приставлять не будет».

«Каталонии – да, Испании – тоже да»