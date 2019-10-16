Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными

Даже рядовым сотрудникам «Роскосмоcа» (на фото руководитель предприятия – Дмитрий Рогозин) предписано быть бдительными за границей ТАСС

«Роскосмос» ужесточил порядок выезда за границу работников подведомственных предприятий, не имеющих допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Об этом «Ведомостям» сообщили два человека в космической промышленности, уточнив, что рассылка письма об ужесточении правил выезда велась «Роскосмосом» с 5 августа и охватила подконтрольные госкорпорации предприятия. Непосредственным поводом для составления документа стало нарастание геополитической напряженности и ужесточение рядом государств санкционной политики по отношению к России и ее гражданам, проявление повышенного интереса иностранных разведывательных служб к работникам космической отрасли, а также имевшиеся случаи нападений на сотрудников предприятий, цитирует документ один из собеседников «Ведомостей». По его словам, руководителям структурных подразделений входящих в «Роскосмос» компаний нужно довести под расписку до каждого работника, не имеющего допуска к гостайне, требование уведомлять в письменном виде руководителя подразделения безопасности о времени и месте выезда, цели поездки и т. д. Помимо этого сотрудник обязан ознакомиться с рекомендациями о мерах безопасности при нахождении за границей.

Список рекомендаций, с которыми ознакомились «Ведомости», весьма обширен. Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах. Также им не стоит назначать встречи в малолюдных или отдаленных от гостиницы местах, для этих целей лучше подойдет кафе или ресторан в самом отеле. Если у сотрудника компании возникнут «тревожащие обстоятельства», то ему следует незамедлительно сообщить об этом по месту работы. «Если вас взяли заложником, следует не оказывать сопротивления и не раздражать тех, кто вас захватил, – говорится в документе. – Постарайтесь как можно больше запомнить о похитителях, но сохраняйте чувство собственного достоинства. Избегайте оскорбительных и провокационных заявлений. Бежать пытайтесь только в том случае, если есть абсолютная уверенность в успехе. Ни в коем случае инициативно не предлагайте похитителям никакую информацию». Особое внимание сотрудников просят проявить при заселении в гостиницу: упорное нежелание администрации отеля устранить какие-либо простые неполадки в забронированном номере (неработающий телевизор или телефон) и настойчивые предложения о переселении в другой могут свидетельствовать о наличии прослушки. Покидая гостиницу, работнику космической фирмы рекомендовано не сообщать портье о том, куда он уходит и когда намерен вернуться. Если же по приходе в гостиницу ключ от номера находится не у портье, а в самом номере присутствует обслуживающий персонал (например, сантехник), это стоит расценивать как интерес со стороны иностранных спецслужб.

По словам источника «Ведомостей», близкого к «Роскосмосу», в данном случае речь идет не о запрете, а о систематизации выезда сотрудников космических компаний, не допущенных к гостайне, за рубеж. «Это делается для того, чтобы в случае какой-то нестандартной или критической ситуации руководство предприятия смогло оказать экстренную помощь своему работнику, попавшему в беду, а не тратило время на его поиск», – отмечает он.

Представитель «Роскосмоса» от комментариев воздержался.