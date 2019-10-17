Смена председателя Совета по правам человека может стать концом СПЧ

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Руководить президентскими правозащитниками Кремль может поручить журналисту Валерию Фадееву Евгений Разумный / Ведомости

Новым председателем Совета по правам человека (СПЧ), консультативного органа при президенте, вместо Михаила Федотова может стать секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре члена СПЧ, человек, близкий к администрации президента, и федеральный чиновник. Соответствующий указ президента может выйти в ближайшие дни.

Первым об отставке Федотова в четверг написал «Московский комсомолец», главный редактор которого Павел Гусев и журналистка Ева Меркачева являются членами СПЧ. Близкие к власти собеседники объясняют уход Федотова его возрастом, сами члены СПЧ называют это решение политическим. Федотов, Фадеев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказались от комментариев.