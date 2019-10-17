Политика / Власть
Статья опубликована в № 4923 от 18.10.2019 под заголовком: Права другого человека

Смена председателя Совета по правам человека может стать концом СПЧ

В условиях обострения политической борьбы власть больше не готова терпеть критику, считает эксперт

Новым председателем Совета по правам человека (СПЧ), консультативного органа при президенте, вместо Михаила Федотова может стать секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре члена СПЧ, человек, близкий к администрации президента, и федеральный чиновник. Соответствующий указ президента может выйти в ближайшие дни.

Первым об отставке Федотова в четверг написал «Московский комсомолец», главный редактор которого Павел Гусев и журналистка Ева Меркачева являются членами СПЧ. Близкие к власти собеседники объясняют уход Федотова его возрастом, сами члены СПЧ называют это решение политическим. Федотов, Фадеев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказались от комментариев.

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