В президентском Совете по правам человека стало меньше правозащитников
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Президент Владимир Путин утвердил в понедельник новый состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Пост его председателя сохранил Михаил Федотов, по сравнению с предыдущим составом сменились 17 членов СПЧ, т. е. состав этого консультативного органа обновился на треть (сейчас в СПЧ 51 человек).
Среди наиболее заметных потерь – член правления Международного общества «Мемориал», координатор общественного движения «Гражданин и армия» Сергей Кривенко, инициировавший ряд запросов в военную прокуратуру и Минобороны о потерях Российской армии на Украине, а также руководитель «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» Элла Полякова, которая в 2014 г. тоже направила несколько обращений в СКР по поводу гибели российских военнослужащих на Украине. Не будет в новом составе СПЧ основателя движения «Голос» Лилии Шибановой и судьи Мосгорсуда в отставке Сергея Пашина, активно работавшего над проектом судебной реформы.
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