Председатель СПЧ назвал странным штраф в 22 млн рублей журналу The New Times

Председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов назвал странной ситуацию с многомиллионным штрафом издателю журнала The New Times и пообещал изучить ее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Федотова.

Руководитель СПЧ добавил, что у совета пока нет документов, позволяющих сделать вывод о сложившейся ситуации.

В пятницу, 26 октября, Тверской районный суд оштрафовал издателя журнала The New Times — ООО «Новое время» — на 22,25 млн руб. за несвоевременное предоставление редакцией информации о получении иностранного финансирования. По закону СМИ должны отчитываться государству о поступлении таких средств. В постановлении суда говорилось, что The New Times получил 22,2 млн руб. несколькими платежами от Фонда поддержки свободы прессы, включенного Минюстом в список иностранных агентов. Штраф стал крупнейшим для СМИ в российской истории. Главный редактор The New Times Евгения Альбац пообещала оспорить это решение.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала суд отменить это решение в отношении The New Times. По словам представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, беспрецедентно высокий штраф наносит ущерб свободе средств массовой информации в России.