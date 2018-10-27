Новости
Технологии
Новости

ОБСЕ призвала российский суд отменить штраф The New Times на 22 млн рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Беспрецедентно высокий штраф, наложенный российским судом на издание The New Times, наносит ущерб свободе средств массовой информации в России, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Его слова приводятся на сайте организации.

«Я призываю власти отменить это решение и надеюсь, что оно будет отменено по итогам апелляции», — сказал Дезир. Он также призвал российские власти внести изменения в действующее законодательство об иностранных агентах, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций.

В пятницу Тверской районный суд оштрафовал издателя журнала The New Times — ООО «Новое время» — на 22,25 млн руб. за несвоевременное предоставление редакцией издания информации о получении денежных средств. Это самый крупный штраф для СМИ в российской истории. Главный редактор The New Times Евгения Альбац сообщила, что издание оспорит это решение.

По закону СМИ обязаны отчитываться государству об иностранном финансировании. В постановлении суда указано, что The New Times получил несколькими платежами от Фонда поддержки свободы прессы 22,2 млн руб. Этот фонд включен Министерством юстиции в список иностранных агентов. По данным Роскомнадзора, издатель журнала во II, III и IV кварталах 2017 г., а также в I квартале 2018 г. не предоставлял сведений об иностранном финансировании.

Через этот фонд журналу переводили деньги разные организации и обычные люди, которые поддерживали издание, сообщила Альбац. По ее словам, The New Times регулярно предоставлял сведения о финансировании в налоговые органы и Роскомнадзор.

Политика
Новости

Шесть человек погибли в ДТП в Петербурге

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Курортном районе Санкт-Петербурга около шести часов вечера столкнулись грузовик и микроавтобус, сообщает городское управление МЧС. После столкновения легковой автомобиль загорелся.

В аварии погибли шесть человек, еще несколько пострадали, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Информацию о шести погибших подтвердил собеседник «Интерфакса». Он уточнил, что все погибшие находились в микроавтобусе. Водитель грузовика пострадал. Информации о состоянии водителя микроавтобуса пока нет.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Власти Грузии объяснили ограничение полетов «Победы»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Агентство гражданской авиации Грузии объяснило, почему не выдало российской авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») разрешения на полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга и Казани.

Из заявления агентства следует, что протокол, подписанный Россией и Грузией в 2016 г., допускает полеты по так называемой «треугольной схеме» только в том случае, если в ней не фигурируют Тбилиси и Москва (текст заявления приводит «Интерфакс»). «Треугольная схема» полета предполагает, что рейс связывает между собой три разных города.

В представленном «Победой» расписании полетов фигурировал Тбилиси, отметило агентство, поэтому власти Грузии не выдали разрешения на осуществление регулярных перелетов по этим направлениям.

«Победа» выразила недоумение по поводу заявления авиационных властей Грузии». «Победа» не запрашивала разрешение на полеты из Москвы, и мы не знаем, что такое «треугольник», — заявил «РИА Новости» представитель авиакомпании.

В пятницу представитель «Победы» сообщил журналистам, что авиакомпания получила от грузинских властей «внезапный отказ» в выдаче разрешения на полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми.

Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в августе 2008 г. Полеты были возобновлены в 2010 г., однако до сентября 2014 г. между странами летали только чартерные рейсы.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Политика
Новости

В Питтсбурге произошла стрельба в синагоге

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) мужчина устроил стрельбу в синагоге. Полиция подтвердила гибель восьми человек, число пострадавших уточняется, сообщает местный телеканал KDKA. По словам источника канала, стрелявший кричал: «Все евреи должны умереть».

Когда к месту происшествия приехали сотрудники полиции, мужчина забаррикадировался в здании синагоги и открыл по ним стрельбу. По предварительным данным, погибли трое полицейских. После перестрелки мужчина сдался полиции, он ранен.

Отмечается, что в синагоге «Дерево жизни», которая расположена в районе Squirrel Hill (Беличий холм), в момент перестрелки было много людей, которые пришли на субботнюю службу. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что следит за ситуацией в Питтсбурге.

Политика
Новости

В Стамбуле начался саммит четырех стран по Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по Сирии, передает корреспондент «Ведомостей». В переговорах участвуют президенты Турции, России и Франции Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Все взгляды прикованы к этой встрече, заявил перед ее началом президент Турции. Он выразил надежду, что ожидания будут оправданы.

Это первый саммит по Сирии в таком формате. Турецкая сторона предлагала провести такую встречу еще в начале сентября, но тогда не удалось согласовать дату из-за графиков лидеров четырех стран. Темами переговоров станут ситуация в Идлибе, политические процессы в Сирии и восстановление этой страны.

Саммит проходит в главном зале дворца Вахдеттин — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. Сейчас историческое здание используется как один из рабочих офисов президента Турции.

Перед началом саммита Путин провел двусторонние переговоры с Меркель, Макроном и Эрдоганом, сообщает Кремль. С французским коллегой президент также успел переговорить по телефону. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе Макрона, президенты обсудили участие Путина в мероприятии по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны, которое пройдет 11 ноября в Париже. Также был затронут вопрос о проведении в столице Франции встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Политика
Новости

Картина Левитана пропала при перепродаже в Москве

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Картина российского художника Исаака Левитана «Весна. Последний снег», находившаяся в частной коллекции, пропала при перепродаже в Москве. С заявлением о пропаже полотна в полицию обратился 49-летний москвич, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД. Полиция начала проверку.

Название картины и имя художника в сообщении МВД не уточняются. О том, что речь идет о картине Левитана «Весна. Последний снег», в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, мужчина, который обратился в полицию, является консультантом по продаже предметов искусства.

В субботу информированный источник «Интерфакса» подтвердил, что пропавшая картина — это пейзаж Левитана «Весна. Последний снег».

Арт-дилер рассказал полиции, что передал картину на реализацию другому человеку. По условиям договора тот должен был вернуть полотно до 9 октября, если оно к тому времени не будет продано. В установленный срок мужчина не вернул картину, объяснив, что отдал произведение искусства третьему лицу, переставшему выходить на связь.

По словам арт-дилера, картина находилась у него по договору с индивидуальным предпринимателем. В случае ее невозврата он будет обязан выплатить страховую стоимость в размере $30 000.

Картина «Весна. Последний снег» была написана Левитаном в 1895 г. и относится к зрелому периоду творчества художника. На ней изображена маленькая речка, на берегах которой лежит еще не стаявший снег. Картина, размер которой 49 x 51 см, написана на холсте масляными красками.

Политика
Новости

Суд арестовал бывшего зампрокурора Башкирии по делу о взятке

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняемого в получении взятки, сообщает «Интерфакс». Об аресте ходатайствовал следователь. По его мнению, Горбунов, находясь на свободе, мог избавиться от имущества, на которое могут наложить арест.

Прокурор не поддержал позицию следователя: он просил избрать для Горбунова «более мягкую меру пресечения». Кроме того, прокурор опроверг версию Следственного комитета о том, что обвиняемый пытался скрыться от следствия за границей. По его словам, в пятницу Горбунов «сам прилетел в Москву для проведения следственных мероприятий».

Горбунов был задержан 26 октября в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке покинуть Россию, сообщил в пятницу СКР. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Горбунову грозит до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемым по этому делу также проходит заместитель начальника управления прокуратуры Башкирии по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артур Шаретдинов. По версии следствия, Горбунов и Шаретдинов при посредничестве третьих лиц получили от первого заместителя главы администрации Уфы взятку в размере 10 млн руб.

С 2014 г. должность заместителя руководителя администрации Уфы занимает Салават Хусаинов. В сентябре этого года он был назначен временно исполняющим обязанности мэра города после отставки с этой должности Ирека Ялалова.

Политика
Новости

Черногория выдала России экс-руководителя Российской федерации баскетбола

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, доставлен из Черногории в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК», — сказала Волк. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — десять лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

По версии следствия, Домани, используя свое служебное положение в РФБ, заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями. Ущерб от его действий оценивается в 44 млн руб. Пытаясь избежать наказания, в 2016 г. Домани покинул Россию и был объявлен в международный розыск.

Правоохранительные органы Черногории задержали россиянина в марте этого года. Высший суд Подгорицы постановил экстрадировать его в Россию.

Осенью прошлого года другой фигурант этого дела — экс-президент РФБ Юлия Аникеева — была признана виновной и приговорена к четырем годам и шести месяцам колонии. Вину Аникеева не признала, на оглашение приговора она не явилась, после чего была объявлена в розыск.

Политика
Новости

Путин пообещал помощь федерального центра пострадавшим на Кубани

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Евгением Зиничевым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщает Кремль. На встрече обсуждались меры по ликвидации последствий наводнения на Кубани и помощь пострадавшим.

«К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени, в некоторых населенных пунктах люди еще без электричества сидят», — отметил Путин. Если нужна помощь федерального центра, то Москва готова ее оказать, добавил президент. «Конечно, нужно сделать все для того, чтобы людям помочь, и если нужна помощь федерального центра, Москвы, — то прошу вас тоже сформулировать эти потребности», — сказал Путин.

На этой неделе в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края выпало больше месячной нормы осадков, ливни привели к сходу селей, затоплению дорог и населенных пунктов. Было приостановлено автомобильное сообщение с Сочи, его полностью восстановили только в субботу утром. Работы по восстановлению железнодорожного сообщения продолжаются.

Из-за наводнения и схода селей на Кубани погибли шесть человек, число пострадавших к утру в субботу достигло 60, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Еще два человека числятся пропавшими без вести.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту гибели людей из-за неблагоприятных погодных условий. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Рухнувшие мосты и затопленные поселки. Последствия ливней в Сочи

Политика
Новости

Трамп назвал свою победу на выборах худшим событием для России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп считает, что России было невыгодно, чтобы он одержал победу на выборах в 2016 г. «Вот что я вам скажу. Моя победа на выборах — это худшее, что случилось с Россией. Худшее», — заявил Трамп, выступая в Северной Каролине (его выступление транслировал телеканал Fox News).

При этом Трамп отметил, что сотрудничать с Россией — неплохо. «Но в то же время, сотрудничество с Россией, Китаем и, честно сказать, с Северной Кореей, с Южной Кореей, с Японией, вообще-то это хорошо, а не плохо», — заявил президент.

В США продолжается расследование возможного вмешательства России в выборы президента. Вашингтон в рамках расследования в феврале предъявил обвинения 13 россиянам, а в июле обвинил во вмешательстве в выборы 12 офицеров ГРУ. Кроме того, одна россиянка обвиняется в попытке вмешательства в предстоящие выборы в американский конгресс, которые пройдут 6 ноября. По данным Bloomberg, спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий это дело, подготовит итоговый доклад после выборов в конгресс.

Москва отрицает все обвинения во вмешательстве в американские выборы. Трамп неоднократно называл расследование Мюллера «охотой на ведьм». Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он спрашивал у него о вмешательстве в выборы. Путин ответил на вопрос Трампа отрицательно.

Как Россия отреагировала на победу Трампа

Политика
Новости

Автомобильное сообщение с Сочи полностью восстановлено

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Транспортное сообщение по федеральной трассе Джубга — Сочи полностью восстановлено, сообщил в Twitter губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Работы по восстановлению движения велись круглосуточно, отметил он.

Движение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи было прервано после обрушения моста, поврежденного из-за наводнения. На этой неделе в Сочи и Туапсинском районе выпало больше месячной нормы осадков, ливни привели к сходу селей, затоплению дорог и населенных пунктов.

Железнодорожное сообщение с Сочи, которое также было прервано из-за дождей, возобновлено по временной схеме, сообщают Российские железные дороги. Ночью было открыто движение по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ, по нему проследовали поезда из Адлера в Москву, Иркутск, Саратов.

Рухнувшие мосты и затопленные поселки. Последствия ливней в Сочи

Политика
Новости

Задержанному по делу о посылках с бомбами в США грозит до 58 лет тюрьмы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Задержанному по делу об отправке посылок с бомбами в США Сесару Сайоку предъявлены обвинения по пяти пунктам, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом на пресс-конференции после задержания Сайока заявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс, передает Reuters.

По его словам, среди обвинений, предъявленных Сайоку, — незаконная отправка почты и перевозка взрывчатых веществ между штатами.

Директор ФБР Кристофер Врей в свою очередь сообщил, что речь идет об отправке в общей сложности 13 устройств, которые содержали взрывчатые материалы. Муляжей среди них не было, отметил он. По его словам, на одной из посылок были обнаружены отпечатки пальцев, принадлежащих Сайоку.

По данным NBC News, Сайоку 56 лет. Он член республиканской партии США, который ранее уже привлекался к ответственности — в частности, за угрозу взрыва и мелкие кражи. На его автомобиле, обнаруженном правоохранительным органами, наклеены фотографии президента Дональда Трампа.

О задержании мужчины, подозреваемого в отправке посылок с бомбами, сообщалось ранее 26 октября.

На этой неделе сторонники или члены демократической партии США, в частности Джордж Сорос, Барака Обама, а также Билл и Хиллари Клинто, получили посылки со взрывным устройствами. Также из-за взрывного устройства была эвакуирована редакция CNN.

Никто в результате этого не пострадал. Бомбы представляли собой отрезок трубы (pipe bomb) длиной около 15 см, наполненный порохом и поражающими элементами и снабженный детонатором.

24 октября президент Трамп заявил о начале федерального расследования и пообещал направить все силы на поиск виновных. «Мы не пожалеем для этого ни сил, ни средств», — подчеркнул он.

Читать ещё
Preloader more
Фото