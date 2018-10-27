ОБСЕ призвала российский суд отменить штраф The New Times на 22 млн рублей
Беспрецедентно высокий штраф, наложенный российским судом на издание The New Times, наносит ущерб свободе средств массовой информации в России, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Его слова приводятся на сайте организации.
«Я призываю власти отменить это решение и надеюсь, что оно будет отменено по итогам апелляции», — сказал Дезир. Он также призвал российские власти внести изменения в действующее законодательство об иностранных агентах, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций.
В пятницу Тверской районный суд оштрафовал издателя журнала The New Times — ООО «Новое время» — на 22,25 млн руб. за несвоевременное предоставление редакцией издания информации о получении денежных средств. Это самый крупный штраф для СМИ в российской истории. Главный редактор The New Times Евгения Альбац сообщила, что издание оспорит это решение.
По закону СМИ обязаны отчитываться государству об иностранном финансировании. В постановлении суда указано, что The New Times получил несколькими платежами от Фонда поддержки свободы прессы 22,2 млн руб. Этот фонд включен Министерством юстиции в список иностранных агентов. По данным Роскомнадзора, издатель журнала во II, III и IV кварталах 2017 г., а также в I квартале 2018 г. не предоставлял сведений об иностранном финансировании.
Через этот фонд журналу переводили деньги разные организации и обычные люди, которые поддерживали издание, сообщила Альбац. По ее словам, The New Times регулярно предоставлял сведения о финансировании в налоговые органы и Роскомнадзор.