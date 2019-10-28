ЕС согласился отложить Brexit до конца января 2020 года

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Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января 2020 г., написал в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск. «Решение будет оформлено в письменном виде», – уточнил он.

Новая отсрочка предполагает, что Великобритания сможет покинуть ЕС 1 декабря или 1 января, если британский парламент ратифицирует соглашение в ноябре или декабре соответственно, пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов. При этом Брюссель не намерен вести переговоры о новом соглашении и требует, чтобы Лондон не препятствовал работе блока над другими важными проектами.

Против предоставления новой отсрочки Лондону выступала Франция. Именно из-за нее члены ЕС не смогли договориться об отсрочке в пятницу, 25 октября, пишет газета The Guardian. Париж предлагал включить в проект соглашения пункт, обязующий Великобританию покинуть ЕС 15 ноября. Однако это предложение не нашло поддержки, отмечает издание.

Теперь страны ЕС должны дождаться ответа Великобритании, поясняет Reuters. Только после этого они смогут запустить официальную процедуру переноса Brexit, на которую у них будет 24 часа. До тех пор пока стороны не подпишут соглашение о Brexit, остается вероятность того, что условия выхода Великобритании из ЕС еще могут измениться, отмечает The Guardian. Однако это первый случай, когда в официальном документе будут указаны определенные даты.

Фунт стерлингов не отреагировал на эту новость, поскольку инвесторы ожидали такого решения ЕС, отмечает Financial Times. Утром его курс по отношению к доллару вырос на 0,2% до $1,2841, а к европейской валюте – на 0,1% до 1,1577 евро.

Нынешний перенос сроков уже третий с момента начала переговоров о Brexit. Изначально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, после срок был перенесен на 12 апреля, затем – на 31 октября. Бывшему премьеру Великобритании Терезе Мэй ранее не удалось убедить парламент поддержать ее соглашение с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон в отличие от нее преуспел в этом больше – палата общин 22 октября во втором чтении одобрила проект соглашения о Brexit. Однако парламентарии отклонили график ускоренного выхода из ЕС, так как на рассмотрение законопроекта им было предоставлено всего три дня. Джонсон согласился предоставить больше времени, но только при условии, что 12 декабря будут проведены досрочные парламентские выборы. В понедельник в парламенте состоится голосование по поводу новых выборов. Для их проведения необходима поддержка двух третей из 650 парламентариев.

Митинг против Brexit. Фотографии