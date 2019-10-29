«Батенька, да вы трансформер» оспаривает в суде критерии блокировки сайтов

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Сайт «Батенька, да вы трансформер» оспаривает в Верховном суде акт, на основании которого МВД заблокировало статью «Героин – собственность модели», в которой описана история наркозависимой девушки. В МВД решили, что «статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики», говорилось в сообщении ведомства.

Иск подан 25 октября, дата рассмотрения пока не назначена, следует из карточки дела в базе данных суда. Издание просит признать недействующим пункт 2.1.6 «Критериев оценки материалов для принятия решений о включении доменных имен и страниц сайтов в реестр запрещенной информации», рассказал Кирилл Коротеев, представляющий интересы заявителя. Пункт относит к числу запрещенной информацию, направленную на формирование у целевой аудито­рии положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков (за исключением художественных произведений). Документ утвержден совместным приказом Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора и ФНС и зарегистрирован Минюстом в июне 2017 г. Как отмечается в иске, закон «Об информации» запрещает только сообщать о способах разработки, изготовления, выращивания, использования и приобретения наркотиков. Таким образом, ведомственный нормативный акт вводит новые ограничения, не предусмотренные за­коном, отмечается в иске.

Кроме того, настаивает заявитель, запрет сформулирован двусмысленно. Он касается только нехудожественных произведений – т. е. документальных, расследо­вательских статей. Однако именно в таких текстах, в от­личие от художественных, «положительный образ» героев создаваться не может, поскольку он может быть присущ лишь героям художественных произведений. В нехудожественных произведениях содержатся либо утверждения о фактах, либо оценочные суждения, ограничения для их распространения определяются иначе, подчеркивает заявитель. Спорная норма фактически вводит запрет на общественную дискуссию по вопросам антинаркотической политики, которая отражала бы реальное положение наркопотребителей в обществе, подчеркивает Коротеев. С учетом недавнего поручения президента ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков мы получим еще одну статью за слова, предупреждает он.

Представитель МВД в Верховном суде Гайк Марьян сказал, что к нему это дело пока не поступало. Роскомнадзор не ответил на запрос «Ведомостей». Эксперт Института прав человека Арсений Левинсон отмечает, что в законе под пропагандой наркотиков сейчас понимаются прежде всего сведения о методах изготовления и употребления, а также местах покупки. То есть правоприменитель действительно вышел за рамки закона, соглашается он. Такие действия чреваты дегуманизацией наркопотребителей: получается, что такие люди – заведомое зло. Это неправильно и не поможет решить проблему, а лишь загонит ее вглубь, предупреждает эксперт.