NASA официально запросило у «Роскосмоса» места на космических кораблях

«Роскосмос»

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн официально обратился к главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину с просьбой предоставить дополнительные места для астронавтов в связи с задержками работ по введению в строй новых американских кораблей. Об этом журналистам в четверг сообщил сам Рогозин, уточнив, что в письме директор NASA «ссылается на некую ситуацию, связанную с тем, что идёт задержка (в создании – «Ведомости») коммерческих кораблей для доставки американских экипажей на МКС».

Он убежден, что испытания кораблей компаний Boeing и SpaceX завершатся не ранее 2021 г., поэтому Россия пошла навстречу и будет вынуждена сократить свои экипажи, предоставив места американцам. Вариант со строительством дополнительных кораблей «Союз-МС» по запросу NASA отпал. По словам представителя «Роскосмоса» Владимира Устименко, построить «Союз» в столь сжатые сроки невозможно. «Поэтому и рассматриваются иные варианты, которые не допустят отсутствия астронавтов на американском сегменте МКС», − сказал он «Ведомостям».

По словам человека, близкого к «Роскосмосу», Брандейнстайн направил письмо Рогозину на прошлой неделе, хотя о серьезных сложностях, сопровождающих разработку пилотируемых кораблей Dragon-2 (Crew Dragon) компании SpaceX и Starliner компании Boeing, было известно на протяжении нескольких лет. По факту руководство NASA стало заложником политики, считает собеседник «Ведомостей»: агентство могло подстраховаться и зарезервировать несколько мест на «Союзах» заблаговременно, но американские власти и, в большей степени, сенаторы оказывали на NASA беспрецедентное давление. После свертывания программы Space Shuttle в 2011 г. NASA было вынуждено осуществлять отправку к МКС «Союзами». Отправка одного астронавта в последние годы обходилась NASA примерно в $85 млн.

Сейчас ситуация патовая, говорит менеджер одного из предприятий космической промышленности: оба перспективных корабля разрабатываются с 2014 г., но испытания CrewDragon сопровождаются серьезными техническими сложностями (при первом полете температура внутри корабля достигла 80°С, что привело к оплавлению оплетки кабелей), а Starliner до сих пор не подключен к программе тестовых пусков из-за неготовности целого ряда систем. Обратиться за помощью к России NASA решилось только тогда, когда возникла угроза перевода американского сегмента в автономный режим.

Теперь, по словам собеседника «Ведомостей», переговоры пойдут не столько о покупке мест, сколько вообще о возможности для NASA осуществлять пилотируемые миссии при помощи кораблей «Союз-МС». Предварительно агентство запросило места на кораблях, отправляющихся к МКС в IV квартале 2020 г. («Союз МС-17») и II квартале 2021 г. («Союз МС-18)». Параллельно «Роскосмос» выделит деньги на строительство двух дополнительных «Союзов»: по словам источника, близкого к госкорпорации, эти корабли, с учетом цикла изготовления до трех лет, создаются в качестве резерва.