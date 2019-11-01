Партия Бориса Джонсона лидирует на старте предвыборной кампании в Великобритании
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В Великобритании началась избирательная кампания в преддверии досрочных парламентских выборов 12 декабря. Главы крупнейших партий – консервативной и лейбористской – в четверг выступили с первыми предвыборными заявлениями. В центре внимания остается вопрос выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС). Действующий премьер-министр и лидер тори Борис Джонсон обвинил оппозицию в том, что Великобритания не смогла покинуть ЕС в установленный срок – 31 октября. Глава лейбористов Джереми Корбин в случае победы его партии пообещал провести повторный референдум о членстве в ЕС. В этом их поддерживают оппозиционные Либерально-демократическая (ЛДП) и Шотландская национальная (ШНП) партии. Ожидается, что новый состав парламента может вывести из тупика ситуацию с Brexit. В то же время не исключено, что ни одной из партий не удастся одержать убедительную победу и получить возможность действовать более решительно, предупреждают британские СМИ.
Нижняя палата британского парламента состоит из 650 депутатов и избирается по мажоритарной системе относительного большинства по одномандатным округам. Срок полномочий палаты общин составляет пять лет, однако 12 декабря орган будет переизбираться уже во второй раз с 2015 г. – в 2017 г. досрочные выборы были назначены после референдума о Brexit. В этом году состоятся первые декабрьские парламентские выборы с 1923 г., отмечает The Wall Street Journal. Обычно политики избегали проведения выборов в этом месяце из-за холодной погоды и раннего наступления темноты, которые могут негативно отразиться на явке.
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