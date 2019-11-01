Чему нашим начальникам стоит поучиться у британского премьера

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ISABEL INFANTES / AFP

Референдум 23 июня 2016 г., на котором 52% британских избирателей проголосовали за выход страны из Евросоюза, обходится Соединенному Королевству все дороже. Brexit уже стоил поста двум премьерам (Дэвид Кэмерон, выступавший за членство в ЕС, ушел из-за результатов референдума, Тереза Мэй – из-за непреодолимых разногласий вокруг соглашения о деталях выхода), съел тысячи часов рабочего времени не только британских министров и депутатов, но и европейских чиновников, а теперь еще и привел ко вторым за последние два года досрочным выборам. При этом результат по-прежнему нулевой: в очередной день икс – 31 октября, как и ранее, 29 марта 2019 г., Великобритания из Евросоюза так и не вышла.

Все это, на первый взгляд, подтверждает правоту наших чиновников и депутатов, которые давно относятся к британской «суете вокруг дивана» с нескрываемым сарказмом и видят в этом явные издержки «хваленой западной демократии». А единственный логичный вывод, который могут сделать из ситуации вокруг Brexit российские власти, заключается в том, что отдавать на откуп народу такие важные решения ни в коем случае нельзя. Чем вот так мучиться с бесконечными голосованиями, сделками и отсрочками, лучше уж подкрутить что-нибудь в самом волеизъявлении или же вообще не допускать его любыми относительно законными способами – как, например, было в прошлом году с референдумом о повышении пенсионного возраста.