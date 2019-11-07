Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4936 от 07.11.2019 под заголовком: Митинговать где можно

Конституционный суд отменил региональные запреты на митинги у органов власти

Такие ограничения введены местными законами в большинстве субъектов Федерации

Установленный властями Республики Коми общий запрет на проведение массовых мероприятий в местах, находящихся в радиусе 50 м от входа в здания органов госвласти и местного самоуправления, выходит за пределы законодательных полномочий регионов, решил Конституционный суд. Территориально-пространственный запрет, установленный без изучения конкретных обстоятельств, не может быть признан правомерным и оправдываться формальными ссылками на закон, говорится в опубликованном в среду постановлении. Решение по каждому конкретному мероприятию требует от правоприменительных органов развернутого мотивированного обоснования, разъяснил суд.

Поводом для проверки стала жалоба жительниц Коми Марины Седовой и Веры Тепешонковой, которым в 2017 г. не удалось добиться согласования акций в центре Сыктывкара. В одном случае речь шла о митинге перед зданием администрации, в другом – о публичном богослужении на Стефановской площади. В обоих случаях заявители получили отказ со ссылкой на республиканский закон, запрещающий проведение таких акций на Стефановской площади и в радиусе 50 м от входов в здания органов власти. Заявители доказывали, что подобные ограничения покушаются на саму суть конституционного права на свободу собраний, и напоминали, что федеральный закон о митингах не содержит таких запретов. В 2012 г. в нем появился пункт, позволивший регионам вводить дополнительные ограничения, в том числе если проведение публичных мероприятий может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры и т. п. Но местные власти явно злоупотребляли этим правом: в условиях имеющего очень плотную застройку Сыктывкара введенные ограничения вообще исключают возможность проведения в центральной части города массовых мероприятий, считают заявители.

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