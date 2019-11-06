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Конституционный суд отменил запрет на митинг, введенный местным законом

Конституционный суд (КС) отменил запрет на проведение митингов на главной площади Сыктывкара. Местные запреты на проведение публичных мероприятий в определенных местах не могут основываться на произвольном пространственно-территориальном ограничении права граждан мирно собираться, говорится в решении суда, опубликованном в среду, 6 ноября.

Поводом для проверки законодательства о митингах республики Коми стала жалоба двух жительниц региона, которым отказали в согласовании молебна в память жертв репрессий со ссылкой на региональный закон, запрещающий проведение собраний, митингов, демонстраций и шествий в определенных местах – в частности, на Стефановской площади, а также в радиусе 50 м от входа в здания органов власти и госучреждений.

Женщины обратились в КС, который решил: запрет на проведение публичных мероприятий на Стефановской площади в Сыктывкаре без изучения фактических обстоятельств не может быть признан правомерным и конституционным и оправдываться формальными ссылками на закон. Решение по каждому конкретному мероприятию требует от правоприменительных органов развернутого мотивированного обоснования.

Дела заявителей подлежат пересмотру, они также могут реализовать свое право на возмещение вреда, причиненного органами власти или их должностными лицами.

Юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак, представлявший обеих заявительниц, говорит, что решение КС – это большая победа. Аналогичный запрет существует во многих регионах и чиновники часто используют его, чтобы обосновать запрет на митинги. Например, отмечает юрист, только вчера Верховный суд отменил решение суда, отменил решение Камчатского краевого суда и суда первой инстанции, которые признали законными отказ в согласовании митинга у здания мэрии Петропавловска-Камчатского со ссылкой на аналогичный запрет. Дело возвращено на новое рассмотрение и теперь камчатскому суду придется учитывать позицию КС, уверен Мезак.