Госдума хочет изменить законопроект о Промсвязьбанке как опорном банке ОПК
Неожиданную критику вызвали в Госдуме, казалось бы, проходные правительственные поправки к закону о гособоронзаказе, закрепляющие за Промсвязьбанком (ПСБ) статус опорного банка оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Этот законопроект планируется рассмотреть в первом чтении в ноябре. На заседании думской комиссии по правовому обеспечению развития ОПК в пятницу ее председатель Владимир Гутенёв заявил, что «монополизация банковских услуг несет для предприятий ОПК риски повышения нецелевых расходов», так как лишает холдинги права выбирать банки по конкурсу, что противоречит законам о закупках. Поэтому принятие поправки «с учетом наличия активно работающих на рынке гособоронзаказа иных уполномоченных банков представляется неочевидным» (цитаты по пресс-релизу Союза машиностроителей).
Депутата поддержал индустриальный директор «Ростеха», бывший министр обороны Анатолий Сердюков, который сообщил, что, по мнению экспертов, «внедрение указанных норм приведет к ряду отрицательных последствий». А директор департамента финансового мониторинга гособоронзаказа Минобороны Ольга Осауленко заявила, что, хотя военное ведомство поддерживает создание опорного банка в ОПК, «загонять туда мы никого не планировали», а хотели «только помогать банку развиваться». При этом, по ее мнению, «без подзаконного акта принимать во втором чтении этот закон чрезвычайно опасно, так как начнутся конфликты».
Находившийся на санации ПСБ был выбран правительством в качестве опорного банка ОПК в январе 2018 г. в целях противодействия антироссийским санкциям. А еще до этого, осенью 2017 г., Центробанк по решению правительства по тем же основаниям прекратил публиковать список банков, уполномоченных для обслуживания ОПК. В последнем опубликованном списке в нем числились Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов, банки «Россия» и «Санкт-Петербург», а также подконтрольный «Ростеху» Новикомбанк.