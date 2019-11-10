Госдума хочет изменить законопроект о Промсвязьбанке как опорном банке ОПК

Находившийся на санации ПСБ был выбран правительством в качестве опорного банка ОПК в январе 2018 г. в целях противодействия антироссийским санкциям. А еще до этого, осенью 2017 г., Центробанк по решению правительства по тем же основаниям прекратил публиковать список банков, уполномоченных для обслуживания ОПК. В последнем опубликованном списке в нем числились Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов, банки «Россия» и «Санкт-Петербург», а также подконтрольный «Ростеху» Новикомбанк.