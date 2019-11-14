Россия перебросила военную технику к границе Сирии и Турции

Российская армейская авиация в ежедневном режиме ведет патрулирование границы на северо-востоке Сирии: по данным телеканала «Звезда», во вторник она прикрывала уже пятый по счету совместный патруль военных России и Турции. Российско-турецкое патрулирование началось в конце октября в соответствии с протоколом, подписанным 22 октября в Сочи после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно этому протоколу, патрулирование вводится на трех участках приграничной зоны на сирийской территории глубиной в 32 км, из которой должны быть отведены силы курдских отрядов самообороны YPG. По заявлению турецкой стороны, эти отряды до сих пор не выведены и продолжаются бои между курдскими отрядами, которых в некоторых местах поддерживает сирийская армия, и протурецкими формированиями. Участок в районе эль-Камышлы – наиболее удаленный от российской базы в Хмеймиме.