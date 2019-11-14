Россия перебросила военную технику к границе Сирии и Турции
Минобороны России перебросило в аэропорт города эль-Камышлы (у границы Сирии и Турции) два транспортно-боевых вертолета Ми-35М и один Ми-8, ранее дислоцировавшиеся на авиабазе Хмеймим, для их прикрытия там же размещены несколько боевых машин зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Как сообщил журналистам начальник авиационной комендатуры эль-Камышлы Тимур Ходжаев, в ее задачи входит обеспечение бесперебойных полетов, сохранность вертолетов, охрана и оборона данной территории. По данным российских военных, комендатура включает наземную охрану и систему ПВО, диспетчерский пункт, места для медицинского осмотра летчиков и предполетной подготовки. Там же находится около десяти единиц бронетехники и несколько нарядов военной полиции, необходимой для защиты объекта. Ранее на этом аэродроме был замечен военно-транспортный самолет Ил-76 российских Воздушно-космических сил (ВКС).
Российская армейская авиация в ежедневном режиме ведет патрулирование границы на северо-востоке Сирии: по данным телеканала «Звезда», во вторник она прикрывала уже пятый по счету совместный патруль военных России и Турции. Российско-турецкое патрулирование началось в конце октября в соответствии с протоколом, подписанным 22 октября в Сочи после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно этому протоколу, патрулирование вводится на трех участках приграничной зоны на сирийской территории глубиной в 32 км, из которой должны быть отведены силы курдских отрядов самообороны YPG. По заявлению турецкой стороны, эти отряды до сих пор не выведены и продолжаются бои между курдскими отрядами, которых в некоторых местах поддерживает сирийская армия, и протурецкими формированиями. Участок в районе эль-Камышлы – наиболее удаленный от российской базы в Хмеймиме.
«Вылеты будут совершаться ежедневно по всем направлениям патрулирования», – сказал журналистам летчик ВКС России Дмитрий Иванов, уточнив, что вертолеты будут сопровождать колонны российской военной полиции и обеспечивать безопасность в зонах патрулирования. Патрулирование границы Сирии с Турцией осуществляют российские транспортно-боевые вертолеты Ми-35М и Ми-8, оснащенные неуправляемыми реактивными снарядами, следует из репортажа «Звезды». На кадрах видно, что на борту вертолетов находятся российские военнослужащие, которые ведут наблюдение за обстановкой и при необходимости готовы применить оружие – пулеметы и автоматы. Сами полеты ведутся на небольшой высоте над населенными пунктами, дорогами и пустынной местностью.
Неверно говорить о развертывании Россией в Сирии новой базы, говорит человек в органах военного управления: авиационная комендатура создается для выполнения специальных задач в непосредственной близости от театра действий, в данном случае – чтобы сократить подлетное время авиатехники до минимума, поскольку с Хмеймима до зоны патрулирования вертолетам нужно порядка 4–5 часов. Сам по себе аэродром эль-Камышлы находится в хорошем состоянии, его взлетно-посадочная полоса имеет длину 3,6 км, что позволяет приземляться на ней не только армейской авиации, но и транспортным самолетам, что значительно облегчает логистику и создает условия для бесперебойного материально-технического обеспечения размещенной там авиагруппы, уточняет собеседник «Ведомостей».
Комендатура необходима для обеспечения действий нашей военной полиции в приграничной полосе с Турцией: более чем тысячная ее группировка требует регулярного снабжения, отмечает военный эксперт Антон Лавров. По его мнению, в Камышлы скорее всего будут базироваться лишь несколько вертолетов, поэтому о крупном изменении баланса сил или серьезном увеличении наших сил в Сирии она не говорит.