США признали законными израильские поселения на Западном берегу реки Иордан

Помпео заявил, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не поддерживал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. Тогда США не воспользовались правом вето в Совбезе ООН, позволив ему принять резолюцию 2334 с требованием прекратить поселенческую деятельность Израиля на территории Палестины. Признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, сказал Помпео. Этот вопрос стороны конфликта должны решить самостоятельно путем переговоров. Помпео выразил уверенность, что действия США создают «пространство для успеха». Это объявление стало очередным шагом администрации Дональда Трампа в поддержку Израиля: в 2017 г. США признали Иерусалим его столицей, в 2018 г. перенесли туда посольство, а в марте этого года признали аннексию Израилем Голанских высот у Сирии.