Главной темой закрытых оборонных совещаний Путина станет ВМФ

Главной темой закрытых совещаний по оборонной промышленности у президента Путина в декабре станет кораблестроение. Эта отрасль получает при выполнении программы вооружений больше всех денег и при этом чаще всех срывает выполнение заданий. О том, что проблемы кораблестроения и ВМФ станут ключевыми в серии встреч, которые состоятся со 2 по 5 декабря в Сочи, «Ведомостям» сообщил человек, близкий к руководству военного ведомства, и подтвердил сотрудник кремлевской администрации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос «Ведомостей» не ответил.